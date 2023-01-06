Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Kültür ve Edebiyat Kulübü ’Şehrin Şairleri’ adlı şiir dinletisinin 2’ncisini düzenledi.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Kültür ve Edebiyat Kulübü ’Şehrin Şairleri’ adlı şiir dinletisinin 2’ncisini düzenledi.

AGÜ Kültür ve Edebiyat Kulübü’nün düzenlediği ve KAYSADER üyesi şair Mustafa Kıyak’ın sunuculuğunu yaptığı dinleti, Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. KAYSADER üyeleri şairler Şeyhmus Çiçek, Yusuf Doğdu (Berbati), Köksal Akçalı (Asabi), Hanife Kantarcı, Kadir Acı, Mustafa Kıyak, Ali Rıza Demir ve Hamza Eroğlu kendilerine ait şiirlerini okudu. Yusuf Doğdu (Berbati) ve Köksal Akçalı (Asabi), şiirleriyle atışma yaparak dinletiyi renklendirdi. Galip Güler’in (Cefai) sazı eşliğinde eserlerini seslendiren şairler, dinletide izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Dinletinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Asiliskender ile Kültür ve Edebiyat Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Ahmet Kayasandık, şairlere teşekkür belgelerini verdiler. Dinletiye akademik, idari personel ve öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.