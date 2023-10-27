Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, "Bakanlık olarak esnaflarımızın ve tarihi yapıların mağduriyet yaşamalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da tarihi yapılar ve iş yerleri de çok ağır hasar gördü. Bu duruma yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmaları devam ediyor. Bu konu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Hatay AFAD toplantı salonunda, esnaf halkı ile istişare toplantısı yapıldı. Bakanlık adına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, Hatay esnaf halkı ile buluşarak tarihi yapılar ve iş yerlerinin yapım ve onarım konusuyla ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Deprem felaketinden sonra Antakya Tarihi Kent Merkezi’nin özelliklerini koruyarak yeniden ihya edilmesine yönelik çalışmaların olduğunu ifade eden İnceciköz, “Yapmış ve yapacağımız çalışmaları bakanlığımız karşılayacak. Proje ve hibe yardımları üzerine sivil toplum örgütlerimiz, hocalarımız, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’ndan katılımcılar ve çalışma ekibimizdeki arkadaşlarla bir araya geldik. Bugünkü toplantıda karşılaştığımız bazı hususları, bu hususların çözüm yollarını birlikte istişareyle kararlaştırıp inşallah süreci üretmeye hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Bakanlık olarak hazırız, başvurularınızı bekliyorum”

Hatay’ın tarihi özellikleri ve arkeolojik boyutlarıyla kadim bir kent olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan İnceciköz, şunları söyledi:

“Hatay, aynı zamanda da yıkımın en yoğun olduğu lokasyonlardan birisi. Şimdi biliyorsunuz Sayın Bakanımızın Hatay ilinde yapmış olduğu proje onarım yardımları sürecinde biz bir mevzuat değişikliğiyle, deprem bölgesi üzerinde bakanlığımızın eski eserleri yapmış olduğu proje ve onarım yardımı limitlerini oldukça artırdık. Bu süreçle ilgili olarak biz üç defa ilana çıktık ve başvuru aldık. Bu başvuruları değerlendirmek üzere bütçelerini, koruma kurullarımız, restorasyon, konservasyon laboratuvarlarımız, rölöve müdürlüklerimizle hazırlıklarımızı yaptık. Burada İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz beyaz masa kapsamında biz tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak artık sizlerin bize başvurusunu bekleyemeye başladık.”

“Bakanlık olarak sizlerin mağdur olmanıza izin vermeyeceğiz”

Başvurular yapıldıktan sonra Kasım ayına kadar bu ödemeleri yapma durumunun var olduğunu belirten İnceciköz, “Çünkü artık vaktimiz daraldı. Siz kıymetli vatandaşlarımızın kaybettiği, ağır hasar gördüğü, eski eser yapılarınızı orijinal haliyle artık ihya etmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmek adına da şöyle bir karar aldık. Bizim normal şartlar altında resmen proje yapma, imalat yapma yetkimiz var ama uygun görmeniz halinde İl Kültür Turizmi Müdürlüğümüzdeki Beyaz Masaya başvurarak muvafakat vermeniz halinde biz yardım hibe başvuruları ve uygulama başvurularınız limitleriniz kapsamında projeleriniz ve imalatlarınızı bakanlık olarak yapabiliriz. Yani çaresiz değilsiniz. Birçok yol açtık. Bakın anlattığım bütün bu başlıkları biz burada benim başkanımla toplanan tüm sivil toplum örgütleriyle toplantılarda konuştuk ama konuşmamıza rağmen hala bugün itibarıyla gelen bir başvuru yok. Bu sizin mağdur olmanız demek. Biz de bakanlık olarak buna müsaade vermeyeceğiz” diye konuştu.