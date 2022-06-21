VALİ PEHLİVAN ÖĞRETMENLERLE TÜRKÜ SÖYLEDİ

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan , Hüseyin Polat Özel Eğitim Okulu’nun yıl sonu etkinliği çerçevesinde düzenlediği, Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu konserine katılarak Öğretmenlerle birlikte Türkü söyledi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde Okul Müdürü Uğurcan Göçer’in yönetiminde, 35 öğretmenden oluşan koronun icra ettiği konsere, Vali Ali Hamza Pehlivan’ın yanı sıra Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç, Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Konserde konuşan Vali Pehlivan, öğretmenlerin davetine icabet etmekten memnuniyet ve mutluluk duyduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçen idareci ve öğretmenleri tebrik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise, "Kıymetli öğretmenlerimizin 2021-2022 eğitim öğretim ders yılını böyle neşeyle, coşkuyla tamamlamaları bizlere mutluluk veriyor. İkincisi düzenlenen bu güzel konsere katılmaktan ve Valimizi burada ağırlamaktan şeref duyuyorum. Emeği geçen tüm meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Neşeniz, sesiniz, güzel yüreğiniz daim olsun” dedi.

Konserde , Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmeddin Dinç şiir okurken Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da öğretmenler korosuna katılarak türkülere eşlik etti.

Hüseyin Polat Özel Eğitim Okulu Öğrencilerinin Türküler eşliğinde Kafkas folkloründen yaptıkları gösteri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.Öğrencilerin gösteri sonrası Azerbaycan ve Türk Bayraklarını Vali Pehlivan'a takdim etmeleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

Pehlivan, program sonunda öğretmenlerin oluşturduğu koro ve öğrencilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.