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TARİHÇİ ÖMER ÇELİKASLAN İLE '' DÜNDEN BUGÜNE MERSİN '' AKDENİZ'DEN BAŞLIYOR
Mersin Akdeniz İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesi işbirliği ile hazırlanan '' Dünden Bugüne Mersin '' söyleşileri ile gençler Şehrin tarihini ve kültürünü öğrenecek.
KÜLTÜR TURİZM SANAT 20.03.2022, 11:09
Mersin Akdeniz İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesi işbirliği ile hazırlanan '' Dünden Bugüne Mersin '' söyleşileri ile gençler Şehrin tarihini ve kültürünü öğrenecek.
Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen program ile Akdeniz İlçesi sınırları içerisinde bulunan Liselerde , Tarihçi-Yazar Ömer Çelikaslan gençlere Mersin tarihini ve kültürünü anlatacak. 21 Mart 2022 - 25 Mart 2022 tarihleri arasında bir hafta sürecek '' Dünden Bugüne Mersin Söyleşileri '' ile gençler yaşadıkları şehir hakkında bilgilendirilecek.
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