PAW PATROL’UN PATİLİ KAHRAMANLARI FORUM MERSİN’DE

Tüm çocuklar Paw Patrol’un patili kahramanlarıyla tanışmak, onlarla maceralara atılmak için Forum Mersin’e davetli.

Mersin’in ve bölgenin çekim noktası olan Forum Mersin, Nisan ayı ara tatilinde 3-9 yaş aralığındaki çocuklarımızı Paw Patrol kahramanları ile buluşturuyor.

Forum Mersin Sanatçılar Meydanı’nda gerçekleşecek etkinlik için misafirler Forum Mersin Mobil Uygulaması üzerinden rezervasyon yapabilecekler. Ücretsiz gerçekleşecek etkinliğin seans bilgileri ise şöyle;

Tarih: 9-17 Nisan 2022,

Seanslar: 12:00 – 12:35, 13:00 – 13:35, 14:00-14:35. 15:00-15:35,16:00-16:35,17:00-17:35,18:00-18:35

Paw Patrol macerasına ortak olmak ve eğlenmek isteyen bütün çocuklar için adres Forum Mersin.