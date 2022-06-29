MUTLU KISA FİLM YARIŞMASININ 1.Sİ '' KARANTİNA GÜNLERİNDE BİR ÇİFT GÖZ ''

Mersin Gelecek Platformu ve MUTDER’in organize ettiği Mutlu Kısa Film Platformu tarafından yapılan kısa film yarışmasında ödüle değer görülen filmler sahiplerini buldu.

Yarışmada birincilik ödülüne, “Karantina Günlerinde Bir Çift” filmiyle Burçhan Göze, İkincilik ödülüne “Bireysel Realite” filmiyle Buğra Mert Alkayalar, Üçüncülük ödülüne “Maskeyi Beklerken” filmiyle Feyzi Baran, Teşvik ödülüne “Günün Başlangıcı” filmiyle Tuvana Simin Günay, “Stok Krizi” filmiyle Ahmet Mülayim Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştür.

Yenişehir Belediyesi’nin katkı verdiği, Tamer Levent, Ayla Algan, Ayşenil Şamlıoğlu, Oya Başar, Cihat Tamer, Adem Kılıç’ın jüride yer aldığı 24-26 Haziran tarihleri arasında “Pandemide Yaşam” konulu “Ev Yapımı” kısa film yarışmasının final programı “Mutlu Kısa Film Günleri 3 güne yayılan etkinlikler çerçevesinde yapıldı. Mersin Yenişehir Beldiyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Mut Belediyesi Konferans Salonu’nda film gösterimleri, plaket ve ödül töreni, sinema afişleri sergisi, söyleşiler ile tamamlandı. Yönetmen Nur Onur’un moderatörlüğünde Tamer Levent, Adem Kılıç, Cihat Tamer, Nur Onur, Prof. Dr. Senem Ayşe Duruel Erkılıç’ın katılımları ile söyleşiler düzenlendi.

Mersin dışından gelen konuklar ve sanatçılar Festival süresince halkla ve gençlerle bir araya geldiler, kayısı hasadı yaptılar. Mersin ve ilçelerinde tarihi ve turistik yerlere geziler düzenlendi. Konuklar Mersinin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını söylediler. Unesco kültürel miras listesinde yer alan Alahan Manastırı’nı gezerken “Sümela’nın şifresini çözdük sıra Alahan Manastırı’nın şifresinde” diyen Yönetmen Adem Kılıç Mersin’de bir sinema filmi çekmeyi planladıklarını söyledi. Cihat Tamer ise memleketimizin her bir köşesinde olduğu gibi Mersin ve Mut’ta da kıymeti bilinmeyen cennet gibi doğal güzellikler, tarihi mekanlar var, bunlara sahip çıkılmalı dedi. Levent Tamer ve diğer konukların sitemleri de etkinliğin yapıldığı yerlerin idarecilerinin bu kültürel etkinliğe yeterince destek vermemeleri ve katılım sağlamamalarını eleştirdiler. Levent Tamer, sanatın yaşamın her alanında yeterince destek bulmadığını yetkililerin destek vermelerinin çok önemli olduğunu, yıllardır söyledikleri gibi herkesin “Sanata Evet” kampanyasına katılmasını talep etti.

Moderatör Nur Onur Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünü hatırlattı.

Mersin Gelecek Platformu Başkanı Hasan Gezer, “Sanat insana varlığının teyidini sunar; varlıktan daha fazla pay almasını sağlar. Sanatı icra eden için de sanata maruz kalan için de durum böyledir. Sanata daha fazla alan açılması gerekir” dedi. Gezer ayrıca, “Dünya çapında düzenlenen film yarışmaları etkisinde planlanan Mutlu Kısa Film Günleri, her yıl farklı bir konuda düzenlenecektir; İlki ulusal olarak başlatılan yarışma önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası olarak planlanacaktır

Mutlu Kısa Film Günleri'nin öncelikli amacı tarih ve turizm cenneti olan aynı zamanda bir tarım ve Lojistik üssü olan Mersin'e dikkat çekmek ve bilinirliğinin arttırılmasına katkı sağlamaktır. Aynı zamanda gençlerle bir araya gelen yapımcı, yönetmen ve sanatçıların, Mersinli gençlerin, sinema sektörüne ilgisini ve motivasyonunu arttırmaktır. Böylelikle onların da geleceğin prodüktörü, yapımcıları, yönetmenleri olmalarına hizmet edilecektir.

Ayrıca Jüride bulunan konuşmacı yönetmen ve sinema oyuncularının doğal bir film platosu olan Mersin’e dikkatlerinin çekilmesi öncelenmiş; Önümüzdeki dönemde Mersin’de çekilecek sinema ve televizyon dizileri ile Mersin’in hak ettiği marka değerine kavuşmasına katkı sağlanmış olacaktır” dedi.