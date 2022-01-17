MİYSAD BAŞKANI MAZAK: "MERSİN BİZİZ, MERSİN HEPİMİZİZ"

Mersin İşadamları Yöneticileri Sanatçıları ve Akademisyenleri Derneği (MİYSAD) Başkanı Mehmet Mazak, "Mersin sizi çağırıyor " kampanyasının büyük ses getirdiğini belirterek " Mersin biziz, Mersin hepimiziz" dedi.

MİYSAD Başkanı Mehmet Mazak, Türkiye'nin diğer şehirlerine seslenerek, "Mersin, Akdeniz’in ılıman ikliminde tarihi, coğrafyası, kültürü, lezzetleri, sıcakkanlı insanları ile her zaman misafirlerini bağrına basan bir şehrimizdir. Akdeniz’in incisi, Torosların nazlı şehri Mersin, 2022 yılı okulların ara verileceği sömestir tatilinde güzel ülkemiz Türkiye’nin diğer şehirlerine sesleniyor. Gelin bu sene sömestir tatilinizi şehrimiz Mersin’de geçirin diyorum" dedi.

Merkezi İstanbul’da bulunan MİYSAD Derneğinin başlatmış olduğu “Mersin Sizi Çağırıyor” kampanyası kapsamında dernek başkanı Mehmet Mazak şu açıklamaları yaptı.

“Soğuk kış şartlarının hüküm sürdüğü şu içinde bulunduğumuz günlerde ülkemizin en sıcak, en yaşanılası şehirlerinin başında yer alan şehrimiz Mersin, iç turizm hareketlenmesinin olacağı sömestir (15 tatili) döneminde coğrafyası, iklimi, gastronomisi, tarihi, kültürü, turistik yerleri ile ülkemizin insanlarını misafir edebilecek potansiyele sahip. İşte güzel şehrimiz Mersin’i Tarsus’tan Anamur’a kadar her karışının buram buram insana hitap eden doğal ve kültürel güzelliklerini ülkemizin 80 şehrinde yaşayan insanlarımız da görmesi ve yaşaması için davet ediyoruz” diyerek “Mersin Sizi Çağırıyor” mottosu hakkında açıklamalarda bulundu.

Mersin biziz, Mersin hepimiziz diyen Mazak, " “Mersin Sizi Çağırıyor” mottosu ile başlatılan kampanya kısa sürede karşılık bulmaya başladı. Mersin şehrimiz ile ilgili STK, İş Dünyası, Kamu ve Belediyelerde kampanyaya destek olmaya başladı. Bu kampanya ile şehrimiz Mersin kazanacak, insanlarımız kazanacak, esnafımız kazanacak, ülkemiz kazanacak.

#MersinSiziÇağırıyor Hashtag (Heştek) hesabı ile sosyalmedya da paylaşımlar yapılarak bu kampanyaya destek olmaya bütün şehrimiz insanlarını davet diyoruz " dedi.