MEZİTLİ'DE LİSELER SESLERİYLE YARIŞTI : NEVİT KODALLI GÜZEL SANATLAR LİSESİ KAZANDI

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi 10. Soli Güneş Festivali kapsamında gerçekleştirdiği Liselerarası Müzik Yarışması muhteşem final gecesiyle sona erdi.

Mutlu Mezitli A.Ş, Mezitli Soroptimist Kulübü ve özel bir okulun desteğiyle gerçekleştirilen yarışmada birinciliği kazanan Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesinden Veba Grubu 3 bin 500 TL para ödülünün sahibi oldu. İkinciliği, yine aynı okuldan, Karadeniz Fırtınası kazanarak 2 bin 500 TL para ödülü, üçüncü olan Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesinden Grup Maden de bin 500 TL kazandı. Mansiyon kazanan İçel Anadolu Lisesinden Tet Rocks ve Nevid Kodallı Güzel Sanatlar Lisesinden Grup Son Durak da biner TL para ödülünün sahibi oldu.

Öğrencilerin büyük coşkusu altında birinci olan gruba ödülünü veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 24-25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Soli Güneş Festivalinde sahne alacaklarının müjdesini verdi. Başkan Tarhan ayrıca yarışma jürisinde yer alan Şehit Fatih Soydan Ortaokulu Müzik Öğretmeni Yılmaz Soğuk, İçel Sanat Kulübü Başkanı Mecit Baskın, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarından Duygu Deniz Demirel ve Konservatuar Müdürü Taşkıner Ketenci, Mersin Devlet Opera ve Balesi Kordinatörü Özcan Güven’in yanı sıra gecenin sponsorlarına teşekkür belgesi verdi.

Gençlerinin sesinin daha çok duyulması ve dinlenilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Tarhan, “Mezitli Belediyemizin Amfi Tiyatrosunu dolduran gençlerimizin coşkusu bir kez daha kendini gösterdi. Muhteşem performanslar ve danslarla geleceğimize ışık tuttular. Bundan sonraki çalışmalarımızda gençlerin daha fazla yer alması için çalışacağız. Gençlerimiz parlak fikirleri ve çağımıza uygun pratik zekâları ile kentimize önemli değerler katıyorlar. Gençlerimizin sosyal medya ya da telefonla bir yolunu bulup mutlaka bana ulaşmalarını istiyorum. Onlar yanımızdayken pratik yolu her zaman bulacaklardır” dedi.

Tarhan, tüm vatandaşları 24-25-26 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Soli Güneş Festivaline katılmaya davet etti.