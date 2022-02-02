MERSİNLİ GÜFTEKAR GÜLLÜ SEVDA GÜLLERİ İLE SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Mersinli Güftekar Uğur Güllü'nün son eseri 'Sevda Gülleri' de TRT repertuarında yerini aldı.

Yüzünü Görmeden Günüm Gecer , Kalbin Dinlesin , Güzel Kadın , İlk aşk ve Heyecan , Unuttuğum Ne Varsa , Kızıla Boyandı Akşam Öncesi , Beni Öyle Aşkla Yakma gibi bir çok eseri Türk Sanat Müziği'ne kazandıran Mersinli Güftekar Uğur Güllü ,son eseri Sevda Gülleri ile de TRT Repertuarına girmeyi başardı ve yayımlanmaya başladı.Sevda Gülleri Güftesini Soner Özer besteledi ve TRT Sanatçısı Nazire Sarvan'Sürpriz Olsun' albümünde okudu.