Son Dakika

MERSİN’DE ANTİK KENTTE TARİHİ GEZİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi koordinesinde, Mersin Üniversitesi öğrencileri için Silifke ilçesindeki Uzuncaburç Antik Kenti’ne tarihi ve kültürel gezi düzenlendi.

KÜLTÜR TURİZM SANAT 27.04.2022, 14:23 27.04.2022, 14:48
MERSİN’DE ANTİK KENTTE TARİHİ GEZİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi koordinesinde, Mersin Üniversitesi öğrencileri için Silifke ilçesindeki Uzuncaburç Antik Kenti’ne tarihi ve kültürel gezi düzenlendi.

Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Arkeoloji Fakültesi’nde eğitim gören yaklaşık 200 öğrenci, düzenlenen tarihi ve kültürel gezi programında bir araya geldi. Tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada olduğu bölgeyi rehber Aygül Sun eşliğinde gezen öğrenciler, yaklaşık 2 bin 300 yıllık tarihe sahip Uzuncaburç Antik Kenti hakkında bilgiler aldı. Gezinin ardından öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın konseriyle eğlenceli dakikalar geçirdi.

“Bu geziye katılanların çoğu Uzuncaburç’u daha önce görmemişlerdi”

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm Seyahat Hizmetleri Bölümünde Öğretim Görevlisi Sercan Benli, gezi için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Üniversitemizin Turizm Topluluğu Akademik danışmanıyım. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle birlikte bu geziyi organize etmiş bulunmaktayız. Bu geziye katılanların çoğu Uzuncaburç’u daha önce görmemişlerdi. Yoğunluk olarak Turizm, Seyahat Acente, Gastronomi, Rehberlik bölümü öğrencileri olması bizim için sevindirici. Aynı zamanda Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden de öğrencilerimiz var. Turizm, arkeolojik, tarihi açıdan kıymetli bir alanı onların yerinde inceleme fırsatı bulmaları adına çok mutluyum” dedi.

Öğrenciler geziden memnun ayrıldı

Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Oğuzhan Ergun, “Mersinli olmama rağmen hiç böyle bir yere gelmemiştim, teşekkür ediyorum. Öğrenci olarak bu tür aktivitelerin devam etmesini diliyorum” derken, Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencisi Talip Bilişik de “İlk defa geliyorum. Burayı çok beğendim. Bu organizasyonların devamını bekliyoruz. Arkadaşlarımla birlikte bu tür gezilerde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Tarihi eserleri, burada bulunan kültürleri görmekten hoşnut oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
28
kapalı
Namaz Vakti 27 Nisan 2022
İmsak 04:17
Güneş 05:46
Öğle 12:44
İkindi 16:28
Akşam 19:33
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
sanalbasin.com üyesidir