MERSİN İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUKLARI ÇAĞIRIYOR

Mersin Kültür ve Turizm Müdürlüğü, öğrencileri Mersin'in kültür varlıklarıyla tanışmaları, kaliteli zaman geçirmeleri, gerek sömestre tatilini gerekse dönem içerisinde boş vakitlerini aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte sosyal bir ortamda en verimli ve etkili şekilde geçirmeleri amacıyla müzeleri, ören yerlerini ve tarihi mekanları gezmeye davet etti.

Müzelerin kültür aktarımındaki payı ve toplum hafızasındaki yeri yadsınamaz. Bu nedenle müze bilincinin çocukluk çağından başlayarak yerleşmesi gerekiyor diyerek örnek bir çalışma yürüten Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, müze kültürünü başta çocuklar ve gençler olmak üzere genişletmek ve sağlam bir müze kültürü oluşturmak amaçlı faaliyetlerine devam ediyor. Etkinlikler kapsamında sosyal beceri, ritim, şiir, iletişim ve ekoloji temalarında oyunlar oynayacak, çeşitli etkinlik ve atölyelere (taş boyama, drama çalışmaları, kilden sikke darbi, ebru sanatı, satranç turnuvaları, masal dinletisi, serbest resim çalışmaları, vb.) katılacak olan çocuklar ve yetişkinler hem eğlenecek hem de yaratıcılıklarını ön plana çıkarma ve müzelerle birlikte tarihi mekan yerlerini gezme fırsatı yakalayacak.

Eğitim alanında da yıllarca çalışmış olan Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, müze içerisinde çocuk ve gencin dahil oldukları etkinliklerin kültürümüz sanatımız ve tarihimize ait yaşam biçimi, anlayış kazandırma açısından önemine dikkat çekiyor. Duru , yaptığı açıklamada, çocukları müzeye çekecek, hafızalarında iz bırakacak kültür aktarımının oluşması için, çocuğun müzede kendine özel bir alan bulması ve aidiyet duygusunun beslenmesi gerekiyor. Çocuklar izleyerek değil, yaşayarak, yaparak ve kendisinden bir şey katma imkânı bularak öğrenme sürecini aktifleştirebilir. Müzeleri bir saklama yeri olmaktan çıkararak yaşayan ve yaşatan mekanlara dönüştürme yönündeki çalışmalarının sürdüğünü, geleceğin umudu çocuklarımızı, hazırlamış oldukları çeşitli etkinliklerle eğlenerek öğrenmeleri için müzelerimize davet ettiğini söyledi.