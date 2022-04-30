MERSİN GÖNÜL DOSTLARI KOROSU GÖNÜLLERİ FETH ETTİ

Mersin’de 1992’de kurulan Gönül Dostları Musiki ve Kültür Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, muhteşem bir konser verdi. Salonu dolduran müzik severler, 3 bolümden oluşan konseri büyük bir keyifle dinledi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’ndeki etkinliğin sunuculuğunu Esra Baskın yaptı. Şef Burcu Sungu Bayrak yönetimindeki koro, müzik severleri ünlü bestecilerin eserlerinden oluşan şarkılarla buluşturdu. Konserin birinci bölümü Nihavend, ikinci bölümü Acem Aşiran ve üçüncü bölümde ise Kurdili Hicazkar şarkılardan oluştu. 26 korist ve 12 sazlardan oluşan Gönül Dostları Türk Sanat Müziği Korosu’nun müzik ziyafeti, müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattı. İlk şeflik deneyimi olmasına rağmen başarılı yönetim sergileyen Şef Burcu Sungu Bayrak’a, Devlet Korosu Müdürü İlhan Derinkök plaket sundu.

Şef Burcu Sungu Bayrak yönetimindeki Gönül Dostları Korusu konserinde Mersinlilerin ilgisi büyük oldu. Müzik severler, birçok usta bestekarın gönüllere taht kurmuş klasik bestelerinden oluşan eserlerini başarıyla okuyan koristlere eşlik ederek hep bir ağızdan söylemeyi de ihmal etmedi.