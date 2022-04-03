'' MERSİN BAHÇESİ '' HATAY EXPO 2021'İN GÖZDESİ

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, ’Medeniyetler Bahçesi’ temasıyla açılışı yapılan ’EXPO 2021 Hatay’da, bin 6 metrekarelik alanda oluşturduğu ‘Mersin Bahçesi’ yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi tarafından tasarlanan ’Mersin Bahçesi’nde Mersin, doğusundan batısına kadar tanıtılıyor. Çalışma alanında Kleopatra Kapısı, Soli Pompeiopolis Antik Kenti, Kanlıdivane Antik Kenti, Adam Kayalar Kabartması, Cennet-Cehennem Obrukları, Kızkalesi, Doğu Sandal Mağarası, Anemurium Antik Kenti, Softa Kalesi, Aynalıgöl Mağarası, Olba Antik Kenti ve Yumuktepe Höyüğü gibi röprodüksiyonlar ve tasvirler yer alıyor.

Tasarımda yer alan Cennet Obruğunda ise Mersin’in geçmişten günümüze kadarki tarihi süreci Türkçe ve İngilizce dillerinde tanıtılıyor. Ayrıca, bahçe alanının çeşitli noktalarında Gazi Çiftliği, Yörükler, gastronomi ve Mersin plajları röprodüksiyonlar ile Mersin değerleri yansıtılıyor. Pavilyonda, Mersin’in bitki örtüsüne vurgu yapacak olan Akdeniz defnesi, turunç, limon, zeytin, murt, dikenli incir, portakal, muz, palmiye ve begonvil de yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ekiplerinin de yer aldığı alanda yabancı ziyaretçiler için tercüman ve arkeolog desteği bulunuyor.

“Doğudan batıya, kuzeyden güneye Mersin temalı bir park yaptık”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Göher Şahin, EXPO’21’de bulunan ’Mersin Bahçesi’ni tanıttı. Şahin, “Hatay Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu ’EXPO 2021 Medeniyetler Bahçesi’nde ana temaya bağlı kalarak tarihi, kültürü ve doğası ile Mersinimizi en iyi şekilde tanıtacak bir proje yaptık. Doğudan batıya, kuzeyden güneye Mersin temalı bir park yaptık. Bu doğrultuda Tarsus’un Kleopatra Kapısı’yla parkımıza giriş yapıyoruz. Mamure Kalesi, Pompei sütunları, Kanlıdivane, Cennet-Cehennem Obruğu ve zemininde de Kızkalesi ile parkımızı sonuçlandırdık. Bitki çeşitliliği ile Mersin’i en iyi şekilde tanıtmayı amaçladık” dedi.

“Mersin; doğal güzellikleri, tarihi zenginliği ve olağanüstü bitki örtüsüyle bir cennet”

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Koordinatörü Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Mersin’in tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra sanatsal vizyonunu da ortaya koymak istediklerini belirtti. Olağanüstü bir alanda Mersin’i ifade edeceklerini vurgulayan Özdülger, “Güzel Mersinimiz elbette ki güzel bir şekilde gösterilmeyi hak ediyor. Mersin; doğal güzellikleri, tarihi zenginliği ve aynı zamanda olağanüstü bitki örtüsüyle zaten başlı başına bir cennet, Türkiye’nin cenneti. Biz buradaki alanımızda bu sunumu en iyi şekilde yerine getirirken açılışında da estetik anlayışı ve vizyoner bakış açımızı da burayı gezen kıymetli misafirlerimize sunmak istiyoruz” diye konuştu.

Hatay’da aynı zamanda Mersin’in sanatsal zenginliğini de sergileme fırsatı bulacaklarını kaydeden Özdülger, “Mersin Büyükşehir Belediyemizdeki orkestra sanatçısı arkadaşlarımızın eşliğinde Türkiye’deki 6 operadan birisi olan Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin bale sanatçılarıyla küçük bir performans da sergiledik. Bu, Mersin’in büyülü zenginliğinin, büyülü güzelliğinin yanı sıra sanatsal zenginliğinin de en iyi şekilde ifadesi" ifadelerine yer verdi.