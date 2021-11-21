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MERSİN 6.KİTAP FUARI AÇILDI

Mersin 6. Kitap Fuarı, Vali Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in da katıldığı törenle ziyaretçilerine kapılarını açtı.

KÜLTÜR TURİZM SANAT 21.11.2021, 10:25 21.11.2021, 19:57
MERSİN 6.KİTAP FUARI AÇILDI

Mersin 6. Kitap Fuarı, Vali Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in da katıldığı törenle ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Yenişehir Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve 20-28 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilere açık olan fuarın açılış törenine milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda kitapsever katıldı. 200 yayın evinin yer aldığı fuarın açılış töreninde konuşan Vali Ali İhsan Su, kitap fuarlarının kentlerin tanıtılmasında önemli rol oynadığını söyledi. Mersin’de her alanda çok güzel faaliyetlerin icra edildiğini dile getiren Vali Su, bilgiye sahip olmanın ve bilgi üretmenin önemine işaret etti.

“Bilgiye ulaşmanın bir yolu da okumaktan geçiyor”

Çağın bilgi çağı olduğunu, bilgiye ulaşmanın bir yolunun da okumaktan geçtiğini vurgulayan Vali Su; “Okuyan insanın dünyası gelişiyor, ufku açılıyor, hayalleri artıyor. Başkalarının hayal dünyasına okumakla girebiliyorsunuz. Okumak bize sadece geçmişi veya bugünü anlama değil aynı zamanda da gelecek tasavvuru da kazandırıyor. ’Geçmişten ibret almazsa kişi, geleceğe ibret olmaktır işi’ sözünü unutmamak lazımdır. Geçmişi okuyan, günümüzü okuyan bir kişi geleceği de iyi tasavvur ederek ufkunu ona göre düzenler. Aslında ülkelerin geleceği bir anlamda bu açıdan baktığımızda okuyan, düşünen, tasavvur eden, tefekkür eden ve buna göre fikir üreten yeni ufuklar açan insanlara aittir. Bu anlamda okuma alışkanlığı kazandıran, yaygınlaştıran bu kitap fuarları çok önemlidir. Ayrıca fuarların kitapseverleri ve yazarları bir araya getirerek onları buluşturması yönünden de önemi vardır” dedi.

Vali Ali İhsan Su sözlerinin sonunda fuarın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Mersin’e ve kitapseverlere hayırlı olmasını diledi.

“Okumayan, öğrenmeyen toplumlarda savaş bir türlü dinmiyor”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise hayatta en önemli noktalardan birinin bilgi sahibi olmak olduğunu söyledi. Bilgiye ulaşmanın yolunun da okumaktan geçtiğini ifade eden Seçer, “Hayatta edindiğim deneyimlerden yola çıkarak şunu öğrendim; hayatta en büyük silahınız bilginiz. Ne kadar bilgili bir bireyseniz, insansanız, sorunların üstesinden o kadar rahat gelebiliyorsunuz. Çalıştığınız alanla ilgili ne kadar çok bilgiliyseniz o kadar çok başarılı oluyorsunuz. Bu toplumlar için de böyle. Okumayan, öğrenmeyen, eğitim almayan toplumlar sömürge olarak kalıyor ve o toplumlarda savaş, kargaşa, gözyaşı, toz bulutu, ateş, duman bulutu bir türlü dinmiyor. Onun için bilgi; bilgi edinmek için de bir çok faktör gibi en önemli faktör okumak” diye konuştu.

“Okumuyorsanız hayal de kuramazsınız”

Kitap okumanın hayal dünyasını geliştirdiğine değinen Başkan Seçer, “Okumak insanı bilgilendirir güzel ama bir diğer özelliği de eğer okumuyorsanız empati kuramazsınız, hayal kuramazsınız, matematiği, kimyayı, fiziği, edebiyatı asla iyi anlayamazsınız. Öğretmenlerimiz; ‘ne kadar çok okursanız, pozitif bilimlerde de o kadar başarılı olursunuz’ derdi. Ben bu anlayışla her zaman, hayatımın her noktasına okumayı koydum ve kendimi iyi hissettim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Vali Ali İhsan Su ve beraberindekiler tarafından kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreni sonrasında fuarda yer alan stantları gezerek görevlilerden kitaplar hakkında bilgi alan Vali Su, fuarı ziyaret eden kitapseverlerle de bir süre sohbet etti.

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