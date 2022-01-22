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MBB'DEN İNANÇ VE UMUT KONSERİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası ve Halk Oyunları Topluluğu, ‘inanç ve umut yılı konseri’ düzenledi.

KÜLTÜR TURİZM SANAT 22.01.2022, 12:08 22.01.2022, 21:05
MBB'DEN İNANÇ VE UMUT KONSERİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası ve Halk Oyunları Topluluğu, ‘inanç ve umut yılı konseri’ düzenledi.

Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen konsere, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, daire başkanları ile şube müdürleri ve çok sayıda Mersinli sanatsever katıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yeni yıl için “2022 yılı inanç ve umut yılı olsun” sözleri üzerine, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bu yılki konserleri bu isimle başlattı. Konser, kültür ve sanat ekibini yaptığı yeni alımlarla güçlendiren Büyükşehrin solist, orkestra sanatçısı ve halk oyunları oyuncusu alımlarının ardından bu sanatçıların da sahne aldığı ilk konser oldu. Türk Müziği Orkestrası tarafından seslendirilen birbirinden güzel türkü ve şarkılar, Halk Oyunları Topluluğu’nun dans gösterisi eşliğinde Mersinlilerle buluştu. Türk Müziği Orkestrası, seslendirdiği türkü ve şarkılarla Mersinlilerin gönül tellerine dokundu. İlker Bozkurt’un şefliğinde gerçekleştirilen konser Mersinlilerden büyük beğeni aldı.

Başkan Vekili Gülcan Kış, konuşmasına Covid pozitif olması dolayısıyla konsere katılamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in sevgi ve saygı dileklerini ileterek başladı. Başkan Seçer’in ‘umut ve inanç yılı’ olarak ilan ettiği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2022 yılının ilk konserinde bir arada olduklarını ifade eden Gülcan Kış, “Muhteşem bir gece yaşıyoruz bugün. Aslında bugün burada birlik ve beraberlik içerisinde, kentli olma kültürünü, dil, din, inanç, kültür farkı gözetmeksizin bir arada olmanın, hepimizin ortak paydası olan kültür ve sanatla buluşmanın mutluluğunu ve şevkini yaşıyoruz. Bu vesileyle bu gece bu konseri organize eden başta Bengi Hanım’a, belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan bütün arkadaşlara, şefimiz İlker Bey’e ve beraberinde orkestramıza; aramıza yeni katılan sanatçılarımız var; bütün sanatçılarımıza, aynı zamanda ilk başta gösterisini sunan Halk Oyunları ekibimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. ‘Umut ve inanç yılı’ olarak ilan ettiğimiz bu yıl, yarınlara dair umutlarımızın devam ettiği, hep birlikte kendimize ve kentimize olan inancımızla iyi bir 2022 yılı dilerken, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger ise düzenlenen konserde bir arada oldukları için yaşadığı mutluluğu vurgulayarak, “Bizi yalnız bırakmadınız. Bu güzel şarkılara hep beraber eşlik ettiğimiz için çok mutluyuz gerçekten. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı sanat birimimizdeki arkadaşlarımızla beraber yol alıyor olmanın verdiği gururu yaşıyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Mersin Büyükşehir Belediyesinin çatısının altında, Başkanımız Vahap Seçer’in her zaman sanatı ve sanatçıyı koruyor, kolluyor, destekliyor ve çok önemsiyor olması sebebiyle gücümüze güç katarak, daha da güçlü adımlarla yürüyor olmanın da büyük onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu akşam kendisine de buradan bu vesileyle acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.

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