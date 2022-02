MBB BAŞKANI SEÇER : '' AMACI NE OLURSA OLSUN HERKESİ MERSİN'E BEKLİYORUM ''

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 25. kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında (EMITT) yerini aldı. Fuarın açılışına katılan Başkan Vahap Seçer, “Mersin’i tanıtmak için çok yoğun çaba sarf ediyoruz ve zamanımız yok. Çok kısa sürede biz bunu başarmak zorundayız ki, Mersin arzu edilen noktalara gelsin. Bu güzel kentimize herkesi bekliyorum” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan ve bu yıl kapılarını 25. kez açan EMITT’te stant açtı. Fuarın açılışına, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin standını çok sayıda il ve ilçe belediye başkanı ziyaret ederken, Başkan Seçer de fuar alanındaki farklı stantları gezdi.

Mersin’in kültürel ve tarihi değerleri tanıtılıyor

Rusya, Malta, Bulgaristan, Şeyşeller, Sırbistan, Kosova, Pakistan, Ürdün, KKTC, Filistin, Azerbaycan, Güney Afrika, Makedonya, Bosna Hersek olmak üzere 14 ülkeye ev sahipliği yapan fuarda stant açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in önemli kültürel değerlerini tanıtıyor. Mersin Büyükşehir, fuara inovatif ve teknolojik alt yapısı güçlü bir stant tasarımı ile katılım sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinin standında; Mersin’i tanıtan video ve görsellerin olduğu Görsel Deneyim Alanında katılımcılar Mersin hakkında fikir sahibi oluyor. Tarihi ve turistik yerlerin sanal gerçeklik gözlükleri ile tanıtıldığı dijital platform olan VR Mersin ise ziyaretçilere Mersin’i yakından görme fırsatı sunuyor.

Fuarda; Mersin tarihinde yer alan mitolojik karakterlerden Flora, Zephyros, Şahmeran, Aziz Pavlus, Kraliçe Aba, Pan ve Typhon figür baskılı bez çanta, kenti tanıtan İngilizce ve Türkçe seçeneği ile Yeryüzü Cenneti Mersin Kitapçığı, Flora büstü ve Zephyros masa saati, muz, cezerye, limon ve anahtarlık da bulunuyor. İstanbul TÜYAP Fuarı Kongre Merkezinde 12 Şubat’a kadar açık kalacak olan fuarda, toplam 53 ülkeden gelen 200’ün üstünde yabancı alıcı da yer alıyor.

“Mersin olarak burada yerimizi aldık”

Başkan Seçer, fuarda yaptığı açıklamada, yönetime geldiklerinden bu yana belediye olarak EMITT’e 2’nci kez katıldıklarını anımsatarak, “Pandemi nedeniyle katılamadığımız yıllar oldu. Yapılamadığı dönemler oldu. Bugün güzel bir etkinlik olduğunu gözlemliyorum ama eski yoğunluk yok. Stant sayısı önceki EMITT fuarlarına göre pandemi nedeniyle daha az ama her şeye rağmen hareketli bir fuar. Mersin olarak burada yerimizi aldık. Çok güzel bir standımız var. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok vizyoner bir stant hazırlamışlar. Burada Mersin’in tarihi yerlerini, doğal güzelliklerini, özelliklerini görmek mümkün” diye konuştu.

“Mersin’i tanıtmak için çok yoğun çaba sarf ediyoruz”

Mersin’in kadim bir kent olduğunu belirten Seçer, kentin 13 ilçesinin de ayrı bir değerinin bulunduğunu söyledi. Mersin’in tarihsel süreç içerisinde birçok uygarlığa, medeniyete, dine ev sahipliği yaptığını dile getiren Seçer, “Mersin’de dünya tarihine, insanlık yaşamı ve tarihine dair her şeyi görmeniz mümkün. Bugün de hem Türkiye’nin hem bölgenin hem de dünyanın en önemli kenti. Birçok sektörü bünyesinde barındıran bir ekonomi sistemi var. Bunların içerisinde turizm de var. Bugün turizm fuarındayız. Ama şöyle de bir sorunumuz var; Mersin bu güzellikleri dünyaya tanıtamamış, kendini anlatamamış, ifade edememiş bir kent. İşte bu sarmaldan çıkmaya çalışıyoruz. Mersin kendini anlatabilsin, tanıtabilsin, dünyanın her tarafında Mersin bilinsin. Mersin’e sadece turizm amacıyla değil, farklı nedenlerle insanlar gelme ihtiyacı duysun; çünkü Mersin, Doğu Akdeniz çanağının en önemli liman kenti. Ticaretin, tarımın, sanayinin, lojistiğin her geçen yıl arttığı, geliştiği bir kent. Neden turizm? Bu kadar doğal güzellikleri, 320 kilometre kuş uçuşu sahili olan, Toros Dağlarının eteklerinden Akdeniz’in kıyılarına kadar her noktasının doğal güzelliklerle süslü olduğu bir kentte, tarihi bir geçmişi olan, tarihi kalıntıları belki de dünyanın birçok yerinde bulamayacağınız o ambiyansı, otantik yapıyı bulabileceğiniz bir kente neden gelmesinler? Neden bu kent tanıtılmıyor? Bugüne kadar ihmal edilmişliğin verdiği bir duyguyla Mersin’i tanıtmak için çok yoğun çaba sarf ediyoruz ve zamanımız yok. Çok kısa sürede biz bunu başarmak zorundayız ki, Mersin arzu edilen noktalara gelsin” ifadelerini kullandı.

Herkesi Mersin’e davet eden Seçer, “Bu güzel kentimize herkesi bekliyorum. Amacı ne olursa olsun, ister ekonomik ve ticari nedenlerle ister turistik bir gezi olarak herkesi Mersin’e bekliyorum” dedi.