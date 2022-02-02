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KORKANKORKMAZ'DAN 'SESSİZLİĞİN ARKA BAHÇESİ'

Yaşamak Çocuğum, Eski Eser Karanfiller, Paslı Deniz, Bütün Yüzler Çiçek Açar adlı kitaplarıyla tanınan şair Bedriye Korkankorkmaz yeni bir şiir kitabıyla okuyucularının karşısına çıkıyor.

KÜLTÜR TURİZM SANAT 02.02.2022, 19:40
KORKANKORKMAZ'DAN 'SESSİZLİĞİN ARKA BAHÇESİ'

Yaşamak Çocuğum, Eski Eser Karanfiller, Paslı Deniz, Bütün Yüzler Çiçek Açar adlı kitaplarıyla tanınan şair Bedriye Korkankorkmaz yeni bir şiir kitabıyla okuyucularının karşısına çıkıyor. Şair Bedriye Korkankorkmaz’ın Sessizliğin Arka Bahçesi adını verdiği kitap, insanı ve insanlığı odak noktası alan şiirlerden oluşuyor. Lirik bir şiir dilini benimseyen Bedriye Korkankorkmaz şiire ilk başladığı günden bugüne kadar azimle kendine has çizgisini geliştirmek için çalışıyor. Hayatın her kesitini şiirlerine taşımayı seven şair dolayısıyla toplumcu şiirleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

bir tutam buluttan yağmur bekliyorum

bütün insanların içini yıkasın diye

aylardır yağmur yağmur

delice yakarıyorum yağ diye

en insan yanımı döndüm mevsimlere

şarap gibi mahzenlerde beklerken olgunlaştım

rüzgarın saatini kurdum uyandırsın umudu

dünyada herkes el ele yürümeyi öğrensin

sessizliğin arka bahçesinde geçti ömrüm

sesimin rüzgarıyla sardım sessizliğimi

tarihin sayfalarını okumaktan yorulmadım

nedemin anlattığı masalları unutmadım

Şair ve yazar Bedriye Korkankorkmaz 19.06.1965 doğumlu. İlk orta ve liseyi Bingöl’de tamamladıktan sonra Sosyal Bilimler Ön Lisan eğitimini bitirdi. 1987 yılında Konya’da başladığı kamu görevinden 2014’te Mersin’de emekli oldu.

Mersin’de yaşayan Bedriye Korkankorkmaz, en büyük tutkusu olan okumayı ve yazmayı kendisini gerçekleştirmek için sürdürüyor. Duyguları ve düşünceleriyle var olmak onun hayatta varlık nedeni.

Birey olma bilinciyle yetişmeyi kendisine dustur edindiği için, değerlerine yabancılaşmadan yaşam serüvenini noktalamak istiyor. Genellikle sessizliğine sığınan şair/ yazar, adının daha çok ürettikleriyle anılmasını istiyor. Son zamanlarda Cumhuriyet Kitap’ta çıkan yazılarıyla dikkat çekiyor. Bedriye Korkankorkmaz denemelerinde çok ilginç ve etkileyici bir şey yapıyor. Öncelikle büyük düşünür ve şairlerin yaşamlarını öğreniyor onları yakından tanıyor, sonra da artık hayatta olmayan bu yazarların hayatlarına giriyor. Onları yaşamları içinde izliyor ve üstelik bununla da kalmayarak yaşamlarına katılıyor. Onlarla birlikte yaşamaya başlıyor ve belki de en önemlisi onlarla sohbet ediyor.

Şairin şiirleri de denemelerinden farklı değil. Her şiirinde insanı insanlığa davet ediyor. Açlıktan ölen çocukları, yıkımları, savaşları, aşkı, sevgiyi, ve sevgisizliği yalın bir dille dile getiriyor. Her şiirinin yaşamda bir karşılığının olmasına büyük bir özen gösteriyor. Yıllardır şiirin içinde olmasına rağmen beş şiir kitabı bulunuyor. Çocukluğa ve yalnızlığa sık sık vurgu yapan şair hissettiği hiçbir duyguyu bireyselleştirmiyor. Onun karşılıksız aşklarında da yalnızlığında da açlıktan ölen çocuklarda da toplumun ve bireyin kanayan yaraları var. Bu yüzden yaralar toplayan annedir o. Bu yüzden doğduğu akşam anne olmuştur. Ölümün yalnızlık getirmediğini, asıl yalnızlığın anlaşılmak olduğunu yani kalabalıklar içindeki yalnızlığa vurgu yapar. Şiirlerinde hiçbir sözcük bağırmaz. Kendi derinliği içinde sessizliğini korur. Son zamanlarda yazdığı şiirlerde yaşanmışlığın verdiği birikime yönelir. Betimleri de soyut değil, somuttur. O her yaşta insanın kalbini taşıyan bir şairdir. Bu yüzden her insanın acılarını ve yıkıntılarını derinden hisseder ve sarsılır. Tüm bu sarsıntılar içinde bir Anka kuşu gibi küllerinden doğmasını da bilir. Okuyucularına her kederin sonunda aydınlık yarınlardan söz ederken yaşamı da ıskalamamaları gerektiğini de anımsatır.

Şairin bu yıl Sis adında ilk romanı çıktı. Berfin Bahar Dergisi’nin 23/ 06/ 2021 tarihli sayısında şair/ yazar/ eleştirmen Hasan Akarsu “ Sis Sözcüklerin Büyülü Dünyasında “ başlıklı yazısında romanı edebi açıda değerlendirdi.

bedriyekorkankorkmaz

Şiirleri, öyküleri, kitap tanıtım yazıları, şiir üzerine yazdığı yazılar ve söyleşiler, Cumhuriyet Kitap, Öteki-siz, Budala, Mortaka, Kavram Karmaşa, Kül, Genç Kalemler, Lacivert, Berfin Bahar, Hayvan, Ünlem, Güzel Yazılar Andız, Kendi, Damar, Bireylikler, Çağdaş Türk Dili, Pencere, Öğretmen Dünyası, ABC, Ardıçkuşu, Aykırı Sanat, Papirüs, Kuvay- i Milliye, Virgül, Kültür Çağlayanı, Parşömen, İnsancıl, Her şeye Karşın, Afrodisyas, Güncel Sanat, Evrensel, Amanos Yazıları, Koridor, Emeğin Sanatı, Kıyı, Yaba, Süveyda Edebiyat, Edebiyat Nöbeti, Çini Kitap , Aydınlık Kitap, Ş iiri özlüyorum, Mühür, Patika, Sancı, Düşünbil,Kanon 2010, Şiirden, Sarmal Çevrim, kara , Yeni Gelen, Tuna,Eliz, Mersin Sanat Edebiyat Dergisi, Şiir Sarnıcı ve Papirüs gibi dergilerde yayımlandı.

OrtakYapıtlar: :

Vecihi Timuroğlu Kitabı, Yom Yayınları, 1999) Şairime Mektuplar 1, Şairime Mektuplar 2. (Klaros Yayınları, 2012)

Yaşamak Çocuğum (Şiir) ( Amargi Yayınları, 2010)

Kitaplarla Söyleşi (Deneme/ İnceleme/Biyoğrafi) ( Camgöz Yayınlar, 2011)

Ruhlarla Söyleşi ( Deneme/ İnceleme/ Biyografi) ( Cangöz Yayınları, 2014)

Tinsel Söyleşiler (Deneme/İnceleme/Biyoğrafi) ( İnsancıl Yayınları, 2016)

Ölümsüz Karanfiller (Deneme/İnceleme/Biyografi ) ( İzan Yayıncılık , 2020)

Eski Eser Karanfiller (Şiir) ( İnsancıl Yayınları , 2016)

Paslı Deniz (Şiir) ( Artshop Yayınları, 2020)

Bütün Yüzler Çiçek Açar (Şiir) ( İzan Yayıncılık, 2021)

Sis (Roman) ( İzan Yayıncılık, 2012)

Sessizliğimin Arka Bahçesi (Şiir) ( Klaros Yayınları; 2021)

Ödüllerim :

-68’liler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen şiir yarışmasında Başarı Ödülü (1998)

—İnsan Hakları Derneği tarafından düzenlenen şiir yarışmasında övgüye değer bulunmuştur.( 19

E posta: bedriyekorkankorkmaz@gmail.com

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