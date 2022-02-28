Son Dakika

KIRŞEHİR ŞEHİR TİYATROSU ‘9 CANLI’ OYUNU İLE MERSİNLİLERLE BULUŞTU

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunu ağırladı. Kongre ve Sergi Sarayında Mersinli sanatseverlerle buluşan Kırşehir Şehir Tiyatrosunun “9 Canlı” oyunu, izleyicilerden yoğun alkış aldı.

KÜLTÜR TURİZM SANAT 28.02.2022, 09:53
KIRŞEHİR ŞEHİR TİYATROSU ‘9 CANLI’ OYUNU İLE MERSİNLİLERLE BULUŞTU

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunu ağırladı. Kongre ve Sergi Sarayında Mersinli sanatseverlerle buluşan Kırşehir Şehir Tiyatrosunun “9 Canlı” oyunu, izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin önceki sene Kırşehir izleyicisiyle buluşan “Halktan Biri” oyununun ardından bu defa Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun “9 Canlı” oyunu Mersinli tiyatroseverlerle buluştu. Tayfun Türkili’nin yazdığı 2 perdelik komedi oyunu 9 Canlı, Mersinli sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Oyunun sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Kırşehir Şehir Tiyatrosu ekibine günün anısına çiçek ve hediye takdiminde bulunurken, Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yavuz Tekin de Özdülger’e plaket sundu.

“Çok mutlu ve gururluyuz”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Özdülger, Kırşehir’den gelen konuklarını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Mersin Şehir Tiyatrosu yapmış olduğu temsillerle ve gösterdiği başarıyla hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Aynı zamanda böyle güzel oyunları ve güzel tiyatro topluluklarını davet ediyor olmaktan, onlarla bir arada hem sanatsal diyaloglar kurup hem de tanışıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu, Mersin Büyükşehir Belediyesinin sanatsal yaklaşımının da ne kadar geniş kapsamlı olduğunun bir göstergesi. Çok mutlu ve gururluyuz” dedi.

Özdülger, Mersin seyircisinin tiyatroya olan ilgisini de değerlendirerek, “Seyircimizin ilgisi ve desteği çok kıymetli. Her geçen gün de bu artışı gözlemliyoruz, çok mutlu oluyoruz. Aynı şekilde seyircinin sanatla birlikte olma isteği bize bugün de olduğu gibi bu güzel birlikteliği sağlıyor. Mutluluk verici” diye konuştu.

“Belediye şehir tiyatrolarıyla ilişkilerimiz yine bu şekilde sürecek”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak da Kırşehir’de gerçekleştirdikleri turnenin ardından Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularını Mersin’de ağırladıklarını belirterek, “Bundan sonra belediye şehir tiyatrolarıyla ilişkilerimiz yine bu şekilde sürecek. Biz gideceğiz, onlar gelecekler. Mersinli seyircimizi ne kadar çeşitli bir repertuvarla tanıştırabilirsek o kadar mutlu olacağız” ifadelerini kullandı.

“Amacımız buradaki insanlara güzel anlar yaşatmak”

Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tekin ise “Sanat her zaman her yerde olmalı” diyerek, bu birlikteliği sağladıkları için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’na teşekkür etti. Yönettiği 9 Canlı oyununda kendisinin de rol aldığını belirten Tekin, “Oyunun yönetmeni olup aynı zamanda oyunun içerisinde bulunmak gerçekten farklı ve oldukça zor bir iş. Bir yandan oyunu düşünüyorsunuz bir yandan kendi rolünüzü düşünüyorsunuz. Tabi bu arada oyunu koordine etmeye çalışıyorsunuz. Amacımız, buradaki insanlara güzel anlar yaşatmak” dedi.

Yorumlar (0)
16
kapalı
Namaz Vakti 28 Şubat 2022
İmsak 05:48
Güneş 07:07
Öğle 12:59
İkindi 16:10
Akşam 18:41
Yatsı 19:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 25 29
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18
sanalbasin.com üyesidir