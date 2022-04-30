KENT ORKESTRASINDAN ST.PAUL MEYDANINDA BAHAR KONSERİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus St. Paul Kuyusu yanındaki meydanda “Bahar Konseri” düzenledi. Tarihi alanda seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle Tarsusluları coşturan Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ayakta alkışlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi öncülüğünde düzenlenen konserle Tarsuslular müziğe doydu. Tarihi Tarsus Evlerinin de bulunduğu Kızılmurat Mahallesindeki St. Paul Meydanında “Bahar Konseri” veren Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, gösterdiği performansla izleyicilerden tam not aldı. Şef Daniel Fedoreon yönetiminde birbirinden güzel eserleri seslendiren Kent Orkestrası ayakta alkışlandı. Program sonunda katılımcıların da eşliğinde 10. Yıl Marşı söylendi.

“Bizlere çok keyifli anlar yaşattılar”

Konserde Şef Fedoreon’a çiçek veren Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünzile Kuru, “Bizlere çok keyifli anlar yaşattılar. Bu tarihi alanda, sizler gibi değerli sanatçıları dinlemekten son derece mutluyum. Bu orkestra Vahap Başkanımın emekleriyle yeniden yapılandırıldı. Bütün sanatçılar, çok değerli jürilerin seçimleriyle liyakatle göreve geldiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine” diye konuştu.