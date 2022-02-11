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FORUM MERSİN’DE KALPLER MÜZİĞİN RİTMİYLE ATIYOR!
Sevgililer Günü’nü, Manuş-u Âlâ grubunun aşk dolu ritmiyle karşılamaya davetlisiniz.
KÜLTÜR TURİZM SANAT 11.02.2022, 14:29
Sevgililer Günü’nü, Manuş-u Âlâ grubunun aşk dolu ritmiyle karşılamaya davetlisiniz.
Sevgililer Günü için geriye sayım devam ederken, Mersin’in ve bölgenin çekim noktası Forum Mersin tüm misafirlerini, Manuş-u Âlâ grubunun özgün bestelerinin yanı sıra, grubun kendi tarzlarında yorumladıkları yerli yabancı popüler şarkıları caz ritmiyle buluşturmaya hazırlanıyor.
Konser, Forum Mersin ziyaretçilerine ücretsiz olarak sunulacak ve 12 Şubat Cumartesi saatler 16.30’u gösterdiğinde Sanatçılar Meydanı’nda izlenebilecek. Etkinlik, Covid önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Aşkı müzikle, dansla, renkle karşılamak isteyen herkesi, Forum Mersin Manuş-u Âlâ Konserine bekliyoruz!
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