FORUM MERSİN FİESTA MÜZİK GÜNLERİ BAŞLIYOR

Mersin Uluslararası Müzik Festivali işbirliği ile gerçekleşecek programda her hafta farklı gruplarlasonbaharı müzikle karşılamaya davetlisiniz.

200 mağazası, 72.000 m2’lik kiralanabilir alanıyla Mersin’in ve bölgenin çekim noktası olan Forum Mersin, sonbahar akşamlarını renklendirecek açıkhava müzik programını ziyaretçilerine özel hazırladı.

18 Eylül’de başlayacak konserler serisi, Mersin Uluslararası Müzik Festivali işbirliği ile müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Konserler ücretsiz ve saatler 19.00’u gösterdiğinde Sanatçılar Meydanı’nda izlenebilecek. Fiesta Müzik Festivali programında sahne alacak isimler ise şöyle;

• 18 Eylül Cumartesi, balkan müzik severler için Vistani

• 26 Eylül Pazar, flamenko severleri karşılayacak Duende&Flamenko

• 1 Ekim Cuma, sevilen balkan melodileri ile Burak Altuni Gypsy Tribute Band

• 3 Ekim Pazar, renkli sahnesi ve unutulmayan şarkılarla Retrobus

• 7 Ekim Perşembe, pop müzik severler için Fresh sahnede olacak.

Alışılmışın dışındaki yeni çizgisiyle de misafirlerini etkilemekle kalmayan, aynı zamanda Mersin’in modern yüzü ve yeniliklerde öncüsü olmaya devam eden Forum Mersin, tüm etkinlikleri Covid önlemleri çerçevesinde gerçekleştirecektir.

Sonbaharı müzikle, dansla, renkle karşılamak isteyen herkes Forum Mersin Fiesta Müzik Günleri’ne davetli!

Forum Mersin Hakkında :

Akdeniz mimarisinin Türk motifleri ve modern unsurlarla harmanlanarak hayata geçirildiği Forum Mersin, 2007 yılının Ekim ayında hizmete girmiştir. 72.000 m2 kiralanabilir alana sahip Forum

Mersin’de Migros, Koçtaş, Media Markt’ın yanı sıra ulusal ve uluslararası markaların bulunduğu 206 mağaza, 9 salonlu Cinemaximum sinemaları, restoranlar, kafeler, eğlence alanları ve bowling salonu yer almaktadır. Taş sokakları, geniş meydanları, modern köprüleri ile kentin doğal bir parçası gibi tasarlanan Forum Mersin, palmiye ağaçları, tenteleri, küçük su havuzları, sarmaşıkları ve narenciye ağaçlarıyla Mersin’in mimari yapısıyla uyum içerisindedir. Forum Mersin’de açık alışveriş sokağı ve kapalı alışveriş mekânı birbirine bir yaya geçidi ile bağlanmaktadır.