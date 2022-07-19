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FENOMENLER '' TARSUS'A BİRDE BÖYLE BAK ''TI

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye kentin turizmine ve görünürlüğüne katkı sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden yüz binlerce takipçiye sahip sosyal medya fenomenleri için Tarsus gezisi organize etti.

KÜLTÜR TURİZM SANAT 19.07.2022, 17:02 19.07.2022, 21:14
FENOMENLER '' TARSUS'A BİRDE BÖYLE BAK ''TI
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Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye kentin turizmine ve görünürlüğüne katkı sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden yüz binlerce takipçiye sahip sosyal medya fenomenleri için Tarsus gezisi organize etti. "Tarsus’a Bir de Böyle Bak" isimli gezi etkinliğinde fenomenler, Tarsus’un tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret ederek, anlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 18-19 Temmuz tarihleri arasında ürettikleri seyahat, yemek, turizm içerikleri ile yüzbinlere hitap eden sosyal medya fenomenleri için Tarsus gezisi düzenlendi. "Tarsus’a Bir de Böyle Bak" isimli gezi etkinliğinde fenomenler Tarsus’un tarihi ve doğal güzelliklerini görüp fotoğraflarken, birbirinden lezzetli yemekleri de tatma imkanı buldular. Sosyal medya fenomenleri ürettikleri içerikler ile milyonlarca görüntüleme alırken, Tarsus’un çağın en önemli reklam kaynağı olan sosyal medya da daha fazla görünür olmasına katkı sağladılar.

2 gün boyunca bir çok tarihi ve doğal güzellikleri gezip, Tarsus’un lezzetlerini deneyimleme imkanı bulan fenomenler, Taşkuyu Mağarası ve Eshab-ı Kehf ile güne başladılar. Piriömerli Gölü, Lavanta Bahçeleri, Kurtçuku Kanyonu, Karageçit Kanyonu, Tarsus Barajı, Tarsus Şelalesi, Nusret Mayın Gemisi, Kleoapatra Kapısı, Gözlükule Höyüğü , ST Paul Kilisesi, Bilal-i Habeşi Mescidi, Kırkkaşık Bedesteni, Ulu Cami, Yeni Hamam, Kubatpaşa Medresesi Tarsus Kültür Evi, Hz Daniyal Peygamber Türbesi, Donuktaş Roma Tapınağı, Roma Hamamı, Eski Cami, Siptilli Çarşısı, Şahmeran Hamamı, Eski Tarsus Evleri, ST Paul Kuyusu, Antik Yol ve Tarsus Müzesi’ni ziyaret ederek, beğeni ve deneyimlerini takipçileri ile paylaştılar. Tarsus kebabı, fındık lahmacun, Tarsus şalgamı, mamül, cezerye ve benzeri Tarsus lezzetlerini de tadan fenomenler, Tarsus’ta beğendikleri lezzetleri sosyal medya üzerinden, hikaye, reels, gönderi olarak paylaştılar.

Ulusal tanıtım çerçevesinde şehrin değerlerini takipçilerine duyuran fenomenler Tarsus’u çok beğendiklerini ifade ederek, takipçilerini Tarsus’u gezmeye davet ettiklerini belirttiler.

Sosyal medya fenomenlerinin Tarsus’un doğal ve kültürel alanlarını keşfettiklerini söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Konuklarımıza özellikle gastronomi alanında ve Tarsus yöresel yemekleri konusunda tadımlar yaptırdık. Şehrimizi ve misafirperverliğimize övgüler yağdıran fenomenler yaptıkları paylaşımlarla milyonlarca sosyal medya görüntülemesi aldı. Şehrimiz için her alanda tanıtım çalışmalarını sürdürüyoruz. Emeği geçen ve katkı sağlayan herkese şehrimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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