Son Dakika
EZGİNİN GÜNLÜĞÜ MERSİNLİLERLE BULUŞUYOR
Ünlü grup Ezginin Günlüğü, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sevenleriyle buluşacak.
KÜLTÜR TURİZM SANAT 16.09.2021, 09:57 16.09.2021, 19:35
Ünlü grup Ezginin Günlüğü, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sevenleriyle buluşacak.
Nazım Hikmet, Shakespeare, Ritsos, A. Kadir, Mevlana, Kavafis, Paul Valéry, Orhan Veli, Ömer Hayyam, G. Lorca, Şeyh Galip, Sadi, gibi çeşitli Türk ve dünya şairlerinin şiirleri üzerine besteler yaparak her dönem gençliğin ve her kesimden dinleyicinin dilinden düşmeyen şarkılarıyla Ezginin Günlüğü, 17 Eylül 2021 Cuma saat 20.00’de Tarsus Cumhuriyet Meydanı’nda Mersinlilerle buluşacak.
Ücretsiz olacak konserde, başta Düş Sokağı olmak üzere, Mutlu Aşk Yoktur, Ala Gözlü Yar, Ebruli, Küçelere Su Serpmişem, gibi efsaneleşmiş şarkılar seslendirilecek.
28°
açık
Namaz Vakti 17 Eylül 2021
|İmsak
|04:56
|Güneş
|06:17
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:12
|Akşam
|18:57
|Yatsı
|20:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Fenerbahçe
|4
|10
|4. Konyaspor
|4
|10
|5. Galatasaray
|4
|8
|6. Hatayspor
|4
|7
|7. Karagümrük
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|7
|9. Altay
|4
|6
|10. Malatyaspor
|4
|6
|11. Alanyaspor
|4
|6
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Kasımpaşa
|4
|5
|14. Gaziantep FK
|4
|4
|15. Antalyaspor
|4
|4
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Adana Demirspor
|4
|2
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|15
|2. Eyüpspor
|5
|12
|3. Tuzlaspor
|4
|10
|4. Manisa FK
|5
|9
|5. Erzurumspor
|5
|9
|6. Ankaragücü
|4
|8
|7. Samsunspor
|4
|6
|8. Bandırmaspor
|5
|6
|9. Denizlispor
|5
|6
|10. Menemenspor
|5
|6
|11. Adanaspor
|5
|5
|12. Bursaspor
|5
|4
|13. Ankara Keçiörengücü
|4
|4
|14. Kocaelispor
|4
|4
|15. Altınordu
|5
|4
|16. Gençlerbirliği
|5
|4
|17. İstanbulspor
|3
|3
|18. Boluspor
|3
|3
|19. Balıkesirspor
|3
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Everton
|4
|10
|5. Man City
|4
|9
|6. Brighton
|4
|9
|7. Tottenham
|4
|9
|8. West Ham
|4
|8
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Arsenal
|4
|3
|17. Leeds United
|4
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Newcastle
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Valencia
|4
|10
|3. Atletico Madrid
|4
|10
|4. Real Sociedad
|4
|9
|5. Athletic Bilbao
|4
|8
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Barcelona
|3
|7
|8. Mallorca
|4
|7
|9. Real Betis
|4
|5
|10. Elche
|4
|5
|11. Osasuna
|4
|5
|12. Rayo Vallecano
|4
|4
|13. Villarreal
|3
|3
|14. Levante
|4
|3
|15. Espanyol
|4
|2
|16. Cádiz
|4
|2
|17. Granada
|4
|2
|18. Celta de Vigo
|4
|1
|19. Getafe
|4
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0
Günlük GazetelerTümü