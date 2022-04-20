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CAZ SOLİSTİ ELİF SANCHEZ MERSİNLİLERLE BULUŞACAK
Kendi adını taşıyan ilk albümüyle müzikseverlerin dikkatini çeken caz solisti Elif Sanhcez, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinde Mersinlilerle buluşacak.
KÜLTÜR TURİZM SANAT 20.04.2022, 14:13
Sanchez, ‘Mio Voz’ (Sesim) adını taşıyan ikinci albümünü de ilk kez Mersin’de seslendirecek.
Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, “Caz da söylerim ama türküler benim evim” diyerek ilk albümünde seslendirdiği şarkılarla unutulmaz yorumlara imza atan caz solisti Elif Sanhcez’i Mersinli hayranlarıyla buluşturuyor. Grammy ödüllü İspanyol Besteci ve Gitarist Javier Limon’un yapımını üstlendiği “Mi Voz” adını taşıyan ikinci albümünden şarkıların seslendirileceği konser, 23 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı saat 20.00’de Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenecek. 9 İspanyolca ve 2 Türkçe şarkıdan oluşan albüm, müzikseverlere ilk kez Mersin’de sunulacak.
Kaynak: İHA
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