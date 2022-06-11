BOZYAZI'DA UĞUR IŞILAK COŞKUSU

Sanatçı Uğur Işılak, Mersin’in Bozyazı ilçesinde konser verdi.

AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen ve Sahil Yaşam Parkında düzenlenen konsere, sanatçının sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Konser öncesi bir konuşma yapan AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Seçkin Taş, konsere gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti. Taş, “Bizim Bozyazı diye bir sevdamız var, Mersin diye bir sevdamız var. Bizim Türkiye diye bir sevdamız var. Biz sevdalı olduğumuz sizlere hizmet etmekten her zaman onur ve gurur duyduk” dedi.

Cumhur ittifakı olarak millete hizmet etmeye devam edeceklerini kaydeden Taş, "Cumhur İttifakı olarak sizlerle beraber yürümekten, sırtımızı size dayamaktan hiçbir zaman pişman olmadık. Biz sadece sırtımızı milletimize dayarız. Dağdaki teröriste sırt dayamayız. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından sahne alan Sanatçı Uğur Işılak, Sahil Yaşam Parkını dolduranlara unutamayacakları bir gece yaşattı. Birbirinden güzel eserlerini seslendiren sanatçıya izleyiciler de zaman zaman eşlik ederek keyifli bir gece yaşadı.

Vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşen programın sonunda İlçe Başkanı Seçkin Taş ve MHP Bozyazı İlçe Başkanı Mustafa Kayfeci tarafından sanatçı Uğur Işılak’a çiçek takdim edildi.