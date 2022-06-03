BOZYAZI'DA HAYAT BOYU ÖĞRENME KURSUYERLERİNİN SERGİSİNE YOĞUN İLGİ

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Kurumun bahçesinde düzenlenen törende konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Adem Limon, mesleki ve teknik olmak üzere 197 kursta bin 654’ü erkek, 2 bin 265’i kadın olmak üzere 3 bin 919 kursiyerin belge almaya hak kazandığını söyledi. Açılan kurslarla ilçe nüfusunun yüzde 15’ine çeşitli alanlarda kurs verildiğini belirten Limon, “Açtığımız bu kurslarla bireylerimizin milli ve manevi değerlerini geliştirmeye, öz güvenlerini yükseltmeye, yeteneklerini geliştirmeye, onları meslek sahibi yapamaya, hanımların ev ekonomisindeki katkılarını yükseltmeye, ilköğretim ve ortaöğretimdeki öğrencilerimizi bir üst eğitim kurumlarına hazırlamaya, kısacası değişen çağdaş dünyada halkımızı Atatürk’ün hedef gösterdiği ’muasır medeniyetler’ seviyesine çıkartmaya çalıştık. Kurslarımızda özverilerini hiç eksik etmeyen öğretmen ve usta öğreticilerimize, azimleriyle bizleri şaşırtan, emekleriyle kendilerini yücelten kursiyerlerimize de teşekkür eder başarılar dilerim" dedi.

Müzik ve halk oyunları gösteriminin ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.