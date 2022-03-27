ARSLANKÖYLÜ KADINLAR SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinliklerine Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nun tiyatro ve film gösterimiyle başladı.

Mersin’in merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta yer alan Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi’nin sanatçı kadınları, yeni bir oyunla seyirci karşısına çıktı. 1500 rakımlı Mersin kırsalında 2001 yılında Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nu kuran kadınlar, seneler sonra bir kez daha Büyükşehir Belediyesinin sahnesinde seyirciyle buluştu.

Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki etkinlikte kadınlar ilk olarak ‘Ana kerene değil korona’ adlı oyunlarını sahneledi. Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, oyunun sonunda Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu Kurucusu Ümmiye Koçak’a çiçek takdim etti. Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu, oyunun ardından 2012 yılında gösterime giren ve zorlu şartlarda çektikleri kadına şiddet konulu ’Yün Bebek’ filmini de gösterime sundu.

“Tiyatro Haftası kutlamalarına bu şekilde başlamış olduk”

Etkinlik öncesi konuşan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Tiyatro Şube Müdürlüğü Koordinatörü Alev Tol, “27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kapsayan hafta dolayısıyla Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nu izleyeceğiz. Ümmüye Hanım ulusal anlamda tanınan bir kadın. Bize koronayla alakalı bir oyun sergileyecekler. Arkasından yine yönetmenliğini yaptığı ’Yün Bebek’ adlı bir film gösterimi olacak. Tiyatro Haftası kutlamalarına bu şekilde başlamış olduk” dedi.

“Bugün burada olmak beni çok heyecanlandırdı, çok mutluyum”

Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu Kurucusu Ümmiye Koçak ise “Mersinliyim, Mersinli olmaktan gurur duyuyorum. Çok heyecanlıyım. 2001 yılında tiyatroyu ilk kurduğumda sahneye ilk Mersin Büyükşehir Belediyesinin salonunda çıkmıştık. Şu an o heyecanı yaşıyorum. Bize inanıp sahneyi vermişlerdi. Bugün de burada olmak beni çok heyecanlandırdı, çok mutluyum” ifadelerine yer verdi.

’Yün Bebek’ filmini anlatan Koçak, bu filmin sadece Mersin’in değil, artık bir Türkiye filmi olduğunu belirterek, “Çünkü onu biz Arslanköy’de kamera görmemiş, hayatında ilk defa kamera gören insanlarla çok zor şartlarda, 3 metre karda çektik. Dünyada tek olduğunu biliyorum. Çünkü biz çektik, kadınlarla çektik. Ötesi var mı? O bana ’En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı’ ödülünü getirdi. Ödül çok güzel bir şey ama asıl insanları teşvik ediyor, beni çok heyecanlandırıyor” diye konuştu.

’Ana kerene değil korona’ adlı oyunlarından da bahseden Koçak, “Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi de sesimize kulak verdi. Bugün bu imkanları sağladılar. Bizim bugün oynayacağımız küçük bir skeç. Çünkü gerçekten ilk başlarda koronayı hiç ciddiye almadık maalesef. Esprili şekilde, eğlendirecek bir skeç hazırladık. Günümüzdeki olaylardan toparladık. Küçük bir skeçle dilimiz döndüğünce insanları biraz bilgilendirip biraz da eğlendirmeye çalışacağız” dedi.