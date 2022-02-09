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76 YAŞINDA RESİM SERGİSİ AÇTI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin Palm City AVM’de gerçekleştirdiği üretici kadın buluşmalarına Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin yaşlı destek biriminden düzenli destek alan 76 yaşındaki Müzeyyen Çetinkaya da katılarak, yaptığı resimleri sergiledi.

KÜLTÜR TURİZM SANAT 09.02.2022, 09:53 09.02.2022, 10:09
76 YAŞINDA RESİM SERGİSİ AÇTI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin Palm City AVM’de gerçekleştirdiği üretici kadın buluşmalarına Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin yaşlı destek biriminden düzenli destek alan 76 yaşındaki Müzeyyen Çetinkaya da katılarak, yaptığı resimleri sergiledi.

Büyükşehir Belediyesinin yaşlı destek birimi, Mersin’de yüzlerce yaş almış vatandaşa ‘manevi evlat’ oldu. Yalnız yaşayan yaş almış vatandaşları sürekli arayıp ihtiyaçlarına yetişen birim, 76 yaşındaki Müzeyyen Çetinkaya’yı resimlerini sergilemesi için üretici kadın buluşmalarına davet etti. Resimlerini sergilemekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Çetinkaya, “Belediyeden çok büyük destek alıyorum. Beni her zaman arıyorlar ve etkinliklerine davet ediyorlar. Ben de çok mutlu oluyorum. Farklı insanlarla tanışıyorum. Yalnız yaşıyorum. Kendi başıma bir sergi açmam maddi yönden ziyade manevi yönden oldukça zor. Dolayısıyla bu konuda büyükşehrin büyük katkısı oldu” dedi.

“Kutuplara dahi gitsem kendime bir yön bulabiliyorum”

Mesleğinin kimya mühendisliği olduğunu belirten Çetinkaya, üniversiteyi İstanbul’da okuduktan sonra bir ilaç firmasında mesul müdürlük yaptığını söyledi. Daha sonra Almanya’da 10 yıl kozmetik uzmanlığı yaptığını belirten Çetinkaya, bir salon açıp Türk kızlarına kozmetik üzerine dersler verdiğini kaydetti. Daha sonra Antalya’ya yerleşip kozmetik salonu açtığını ve son 10 yıldır da Mersin’de yaşadığını kaydeden Çetinkaya, “Mersin’i çok sevdim. Kutuplara dahi gitsem kendime bir yön bulabiliyorum” diye konuştu.

“76 yaşındayım ama baş ağrısı nasıl bir şey bilmiyorum”

Emekli olduktan sonra resme ilgi duyduğunu vurgulayan Çetinkaya, 6-7 yıldır resim yaptığını dile getirdi. Birkaç ay kurs gittiğini dile getiren Çetinkaya, "Sonra balkonumu bir atölyeye dönüştürdüm. Denize nazır bir manzaram var. Odaklandığım zaman koyduğum kahveyi bile unutuyorum. Her gün kahvaltı yapmadan evden çıkmıyorum. En az 1 saat kitap okuyorum ve 6 bin adım yürüyorum. Sağlığıma dikkat ediyorum. Çok şükür bu yaşımdayım ama baş ağrısı nasıl bir şey bilmiyorum. Kullandığım hiçbir ilaç yok. Her şeyden zevk alıyorum, her şeyi seviyorum. Bazı şeyler eğlenirken, gezerken, yürürken, düşünürken oluşturuluyor. Ben bunu keşfettim. Kendi kendinizi dinlediğiniz zaman çok şey yapıyorsunuz. Etrafınız size istediği kadar taş atsın, o taşlarla siz anıtlar yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi yaşlı destek birimi’nde görevli Gerontolog Cihan Tanrıverdi, sundukları hizmetten bahsederek, “400’ün üzerinde üyemiz var. Üyelerimizin hepsini arkadaşlarımızla birlikte her gün arıyoruz, yalnızlıklarını paylaşmak istiyoruz. Burada esas amacımız onlara birer ‘manevi evlat’ olmak. Üyelerimiz arasında Müzeyyen Hanım da var. Müzeyyen Hanım’ın çok güzel resimleri olduğunu biliyorduk. Ev ziyaretlerimizde tablolarını gördük. Müzeyyen Hanım’ın resimlerini de sergilemek istedik. Kendisi de çok mutlu oldu, bizler de çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nde görevli etkinlik sorumlusu Burcu Sert, gerçekleştirdikleri buluşmada Müzeyyen Çetinkaya’nın da yer almasından memnun olduklarını belirterek, “Müzeyyen Hanım’ın tabloları çok ilgi gördü. Hatta ziyaretçilerimiz tarafından birkaç tanesi de satın alındı. Biz de çok mutlu olduk. Müzeyyen Hanım’ın resim sergisi etkinliğimize renk kattı” dedi.

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