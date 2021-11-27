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6. MERSİN ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİ BAŞLADI

Mersin Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği 6. Mersin Uluslararası Tiyatro Festivali’nin Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki açılışını “Vahşet Tanrısı” oyunuyla Büyükşehir Belediyesinin Şehir Tiyatrosu oyuncuları yaptı.

KÜLTÜR TURİZM SANAT 27.11.2021, 14:45 27.11.2021, 21:48
6. MERSİN ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİ BAŞLADI

Mersin Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği 6. Mersin Uluslararası Tiyatro Festivali’nin Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki açılışını “Vahşet Tanrısı” oyunuyla Büyükşehir Belediyesinin Şehir Tiyatrosu oyuncuları yaptı. Mersin Tiyatro Derneği (METİD) koordinesinde gerçekleştirilen festival kapsamında 5 Aralık’a kadar söyleşiler, atölyeler ve oyunlar devam edecek.

2020 yılında vefat eden Uğur Turan Öner’in METİD onur ödülüne, Ragıp Yavuz’un ise Erhan Sönmez emek ödülüne değer görüldüğü açılışta, festivalin destekçilerine plaketleri takdim edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi adına da Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger’e Mersin Tiyatro Derneği Başkanı Melih Kayadelen tarafından plaket verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi ise açılışın ardından “Vahşet Tanrısı” oyununu sahneledi. Yasmina Reza tarafından kaleme alınan oyun, şehir tiyatrosu oyuncularının başarılı performansıyla seyircilerden tam not aldı.

“Şehir Tiyatromuzla bu akşam festivalin açılış gecesindeyiz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, “Mersin Tiyatro Derneği’nin oluşturduğu bir festival programındayız. Bu yıl 6’ncısı yapılıyor, Uluslararası Mersin Tiyatro Festivali. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak festivalin sponsoruyuz. Başkanımız Vahap Seçer’in sanata, sanatçıya, sanat kurumlarına, festivallere, şenliklere, sanatsal tüm çalışmalara gösterdiği ilgi, değer ve önem hepimizin bildiği bir şey. Buradaki destek konusunda da kendisi elimizden gelen ne varsa onu yapmamız noktasında bize yol açtı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatromuz, Vahşet Tanrısı oyunumuzla festivalin açılış temsilini gerçekleştirecek. Çok büyük gurur duyuyoruz. Şehir Tiyatromuz her geçen gün kendisini sadece şehrimizde değil, ülkemizde de başarıyla duyuruyor. Bunun verdiği gururu bu gecenin açılışında da tiyatroseverlerle tekrar paylaşıyoruz" dedi.

“Tüm sanatçıların alkışlarının bol, başarılarının da daim olmasını diliyorum”

Festivale katılan tiyatro topluluklarına başarı dileklerini ileten Özdülger, “Herkesin çalışmalarında başarılar diliyoruz. Yapılan her çalışma ülkeye, halkımıza, insanımıza bir kazanç demek. Sanatla birleştirme noktasında bunlar önemli çalışmalar. Hepsinin seyircisi ve alkışı bol olsun. Bir sanatçının en iyi beslenme noktası alkıştır. Yaptığı çalışmaların ödülüdür. Tüm sanatçıların alkışlarının bol, başarılarının da daim olmasını diliyorum” diye konuştu.

Sanatseverleri festivale davet eden Özdülger, “Salonlar hep dolu dolu olsun. Seyircisi bol olsun. Tüm sanatseverleri bu festivaldeki temsilleri izlemeye davet ediyorum. İleriki süreçte de şehrimizde daha nice tiyatro festivalleri, müzik festivalleri yapılsın. Her yerde sanat konuşulsun” ifadelerini kullandı.

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