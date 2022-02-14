14 ŞUBAT DÜNYA ÖYKÜ GÜNÜ’NDE ÖYKÜLERDEN BİR GEÇİT
4 Şubat Dünya Öykü Günü kutlamaları kapsamında Mersin Edebiyat Gönüllüleri tarafından "Öyküler Geçidi” başlığı altında bir etkinlik gerçekleştirildi.
14 Şubat Dünya Öykü Günü kutlamaları kapsamında Mersin Edebiyat Gönüllüleri tarafından "Öyküler Geçidi” başlığı altında bir etkinlik gerçekleştirildi.
12 Şubat 2022 tarihinde Ekinci Kültür Sanat Derneği'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türk edebiyatına damgasını vurmuş öykücüler anıldı. Sait Faik Abasıyanık, Sabahattin Ali, Tomris Uyar, Murathan Mungan, Leyla Erbil, Osman Şahin imzasını taşıyan yazarların öyküleri eğitimci Yücel Özmen, şair-yazar Yonca Yaşar, şair-yazar Saniye Kısakürek, eğitimci-yazar Selma Sayar ve eğitimci Dursun Karaseki tarafından seslendirildi.
Ünlü yazarlarımızın tadı damağımızda kalan Son Kuşlar (Sait Faik), An (Murathan Mungan),Hasan Boğuldu (Sabahattin Ali),Düş Satmak (Tomris Uyar), Yatak ( Leyla Erbil) Kırmızı Yel (Osman Şahin) öykülerine yer verilen etkinlik ilgiyle izlendi.
Yazarların özgeçmişlerine de yer verilen etkinliğin son bölümünde Hasan Ekinci Sabahattin Ali’nin şiirlerinden bestelenen türküleri seslendirdi.
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