100 BİN GÜLÜCÜK FİNALİNDE MUSTAFA CECELİ COŞTURDU

Sayapark Alışveriş Merkezi, 23 Nisan’da başlattığı 100Bin Gülücük sosyal sorumluluk projesinin finalini açık hava meydanında Mustafa Ceceli konseri ile gerçekleştirdi.

Mersin’in Kurtuluşu’nun 100. yılında 100 bin çocuğa ulaşma hedefi ile 100Bin Gülücük sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Sayapark, tüm Mersin halkının ve Türkiye’nin çeşitli illerinin de desteğini aldığı bu süreçte dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara kitap ve oyuncak desteği sağlayıp çocukları ilk kez deneyimledikleri etkinliklerle buluşturdu.

Projenin final gününde sahne alan Mustafa Ceceli, gerçekleştirmiş olduğu 100Bin Gülücük projesi için Sayapark’a teşekkür edip, konserini dinlemeye gelen sevenlerini kitap ile oyuncak desteğine çağırdı.

Sayapark açık hava meydan’nı dolduran binlerce ziyaretçiye unutulmaz bir akşam yaşatan Ceceli, sevenlerini sevilen şarkılarıyla coşturdu.