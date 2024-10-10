Şırnak’ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan "kültür sanatçısı" ünvanlı 3 çocuk annesi Özlem Yıldırım, atölyesinde kentin tarihini seramiğe işliyor.

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu 3 çocuk annesi Özlem Yıldırım, seramik atölyesi açtı. Yörenin kültürel zenginliğini sürüdürmek adına atölyede seramik hediyelik eşya üretimi yaparak, aynı zamanda kursiyerlere eğitim veren Yıldırım, "Hz. Nuh’un gemisi", "Cizre Ejderi", "Babut balığı", "Mem u Zin", "Ulu Cami", "Kırmızı Medrese", fincan, vazo, dekoratif tabak, plaket gibi yörenin tarihi ve kültürel değerlerini seramiğe yansıtıyor.

Sergi ve fuarlarda bölgenin kültürel değerlerinin çok dikkat çektiğini ifade eden Yıldırım, "2009 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden mezun oldum. Çocukluğumdan beri sanatla olan ilgim vardı. Bu ilgim resimle başladı, çizimle olan ilgim beni güzel sanatlar fakültesine götürdü. Bu sayede seramikle tanışma imkânı buldum. 2019 yılında kendi atölyemi kurarak bu bölgede bir ilk olup, sanatsal anlamda ilk özel atölye olarak sanatsal faaliyetlerimi yapmaya başladım. Burada hem eğitim vermekte, hem de birçok sergi ve fuarda ürünlerimi sergileyip satışa sunmaktayım" dedi.

Atölyede yaptığı kültürel çalışmalarda katıldığı sergi ve fuarlarda bölgenin kültürel değerlerinin çok dikkat çekmekte olduğunu belirten Yıldırım, "Burada yaptığımız ürünleri fuarlarda sergilediğimizde, bölgenin zenginliğini bir sanat eserinde gördüklerinde bu da bana ayrı bir keyif vermekte. Kültürel değerler olarak yaptığım çalışmalar arasında en çok kullandığım figürler arasında ’Cizre Ejderi’ ve El Cezeri’nin kitabında çizdiği birçok çalışmanın biblosunu çıkarmaktayım. ’Nuh’un gemisi’ni de çalışmalarımda yansıttım. Açıkçası sanat yoluyla bölgemizin kültürel değerlerini fuarlarda sergilerken gurur duymaktayım. Bölgemizin kültürel zenginliği o kadar fazla ki, bazen arasında hangisini seçeceğimi bile şaşırmaktayım" diye konuştu.

"Kültür sanatçısı unvanı almamın sebebini tamamen kültürel zenginliğimize borçluyum"

Yaptığı çalışmalar sayesinde bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "kültür sanatçısı" ünvanını aldığını kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu ünvanı almamın sebebini de tamamen kültürel zenginliğimize borçluyum. Bu kültürel zenginliğimizi çalışmalarıma yansıttığımda jüri üyeleri bu çalışmalara gerçekten hayran kaldı. Ben, bu bölgedeki sanatsal farkındalığın yaygınlaşması ve kültürel değerlerimizin her tarafta bilinmesi için elimden gelen çabayı sarf etmeye devam edeceğim. Değerlerimiz çok güzel, çok önemli, tarihimiz ve kültürümüz çok köklü. Burada seramik atölyemizde kültürel değerlerimiz çatısı altında yaptığımız çalışmalarda Nuh’un gemisi, El Cezeri’nin kitabında yaptığı eserlerinden esinlendiğim tasarımlarda hem 3 boyutlu çalışmalar hem de ergonomik anlamda kullanacağımız fincan, tabak, vesaire plaket olarak yapıyoruz. Bölgemiz için Nuh’un gemisi en önemli bir değer olduğu için çalışmalarımda kullanıyorum."

Atölyede eğitim alarak seramik yapmayı öğrendiğini söyleyen Berfin Özer, "Özlem hocanın sanat atölyesine gelerek burada güzel çalışmalar yapıyoruz. Burada hem eğlenceli vakit geçiriyoruz hem de seramik yapmayı öğreniyoruz. Yaptığımız çalışmalar sanatsal anlamda da çok güzel ürünler katıyor. Bu atölye açarak bize böyle bir imkan sunduğu için Özlem hocamıza teşekkür ederim, onun sayesinde çok güzel vakit geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.