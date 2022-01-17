YENİŞEHİR’DE TÜRK SANAT MÜZİĞİ AKŞAMLARI
Mersin Yenişehir Belediyesi, Mersinlileri sanatsal etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Yenişehir Belediyesinin düzenlediği Türk Sanat Müziği Konseri'ne sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Mersin Yenişehir Belediyesi, Mersinlileri sanatsal etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Yenişehir Belediyesinin düzenlediği Türk Sanat Müziği Konseri'ne sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Kültür ve sanatın kenti Yenişehir’de sanat etkinlikleri devam ediyor. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde üç gün içerisinde düzenlenen iki ayrı Türk Sanat Müziği konserinde Mersinliler Türk müziğinin seçkin örneklerini dinleme şansı buldu.
İlk olarak Yenişehir Belediyesi tarafından, Şef İbrahim Özberk yönetiminde düzenlenen Türk Sanat Müziği Konseri'nde muhayyerkürdî, kürdîlihicazkâr ve kürdi makamında hazırlanan eserler seslendirildi.
Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sağlık çalışanlarına ithafen düzenlediği “Ustalara Saygı” konserine de ev sahipliği yaptı.
Müzik öğretmelerinden oluşan koro, sanat müziğinin seçkin örneklerini pandemi sürecinde büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanları ve Mersinliler için seslendirdi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|21
|50
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Hatayspor
|21
|35
|4. Başakşehir
|20
|34
|5. Adana Demirspor
|21
|34
|6. Fenerbahçe
|21
|33
|7. Beşiktaş
|21
|32
|8. Alanyaspor
|21
|32
|9. Gaziantep FK
|21
|31
|10. Sivasspor
|21
|30
|11. Karagümrük
|21
|30
|12. Kayserispor
|21
|28
|13. Galatasaray
|21
|27
|14. Giresunspor
|21
|25
|15. Antalyaspor
|21
|23
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Kasımpaşa
|21
|21
|18. Altay
|21
|18
|19. Rizespor
|21
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Samsunspor
|19
|30
|8. Adanaspor
|19
|29
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|19
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|22
|43
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|20
|32
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|20
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|21
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|21
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Elche
|21
|22
|16. Mallorca
|20
|20
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11