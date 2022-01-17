VALİ SU, 'KESİŞME, İYİ Kİ VARSIN EREN' FİLMİNİ İZLEDİ
Mersin Valisi Ali ihsan Su ve eşi Zeliha Su, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.
Mersin Valisi Ali ihsan Su ve eşi Zeliha Su, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi. Filmi izleyenler duygusal anlar yaşadı.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Maçka’da 11 Ağustos 2017’de, bölücü terör örgütü mensupları ile kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül’ün öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini Sayapark sinema salonunda izleyen Vali Su, filmi çok beğendiğini söyledi.
Vali Su, “Çok güzel bir film olmuş, izlerken göz yaşlarınıza hakim olamıyorsunuz. Filmde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.
“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi salondakilere duygusal anlar yaşattı.
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