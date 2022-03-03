VALİ SU, DÜNYACA ÜNLÜ RESSAM AHMET YEŞİL İLE BİR ARAYA GELDİ

Vali İhsan Su, Mersin Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti. İp ve halat figürlü resimleriyle öne çıkan dünyaca ünlü ressam Ahmet Yeşil’in sanat ve yaşam evi resim atölyesini de ziyaret ederek sanatçıyla bir araya geldi. Vali Su’ya ziyaretleri esnasında İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru da eşlik etti. İlk olarak Mersin Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret ederek sergilenen eserleri inceleyen Vali Ali İhsan Su, Müze Müdürü Songül Ceylan Bala’dan da bilgiler aldı.

Ülkemizin ve ilimizin kültürel ve arkeolojik açıdan zengin olduğunu belirten Vali Ali İhsan Su, müzeyi daha öncede gezdiğini, ancak her gezide yeni şeyler öğrendiğini kaydederek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu koruyan müzenin mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu söyledi.

Vali Ali İhsan Su, Mersin Arkeoloji Müzesi ziyaretinin ardından kentimizin dünyaca ünlü ressamı Ahmet Yeşil sanat ve yaşam evi resim atölyesini ziyaret ederek sanatçıyla bir araya geldi.

Vali Ali İhsan Su ziyareti esnasında, eserleri yurt dışında önemli sanat galerilerinde birçok kez sanatseverlerin beğenisine sunulan Ressam Ahmet Yeşil ile eserleri ve yürüttüğü çalışmalar hakkında sohbet etti.