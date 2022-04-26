UYUYAN GÜZEL BALESİ İLK KEZ MERSİN'DE

Dünyaca ünlü 'Kuğu Gölü ve Fındıkkıran' gibi klasik balelerin arasında önemli bir yer tutan 'Uyuyan Güzel' balesi, Mersinli sanatseverlerle buluşacak. Kötü kalpli büyücü Carabosse’un 100 yıl boyunca uyuttuğu prensesin öyküsünün anlatıldığı, müziği ünlü besteci Çaykovski’ye ait iki perdelik eserin orkestra şefliğini Lorenzo Castriota Skanderbeg üstleniyor. Marius Petipa’nın koreografisinin üzerine Volkan Ersoy ve Armağan Davran’ın koreografisi ile sahnelenecek olan eser, bale sanatçılarının üstün performansı ve müziğin büyülü gücü ile MDOB izleyicisiyle buluşacak.

Eserin dekoru Hatice Kaptı’ya, kostümü Nursun Ünlü’ye, ışık tasarımı Tarı Deniz’e, eser sorumluluğu ise Erdoğan Şanal’a ait. Uzun bir aradan sonra beyaz bir bale ile izleyici karşısına çıkacak olan MDOB, 'Uyuyan Güzel'in prömiyerini 28 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da opera sahnesinde, ikinci gösterimi ise 30 Nisan Cumartesi 20.30’da yine opera sahnesinde gerçekleştirilecek.