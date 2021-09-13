USTA SANATÇI GENCO ERKAL’DAN ŞEHİR TİYATROSU OYUNCULARINA WORKSHOP

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularına yönelik olarak usta sanatçı Genco Erkal’ın katılımıyla workshop düzenlendi. Genco Erkal, genç tiyatrocuların hem sorularını yanıtladı hem de onlarla 60 yıllık sahne deneyimini paylaştı.

Atatürk Parkı içerisindeki amfi tiyatroda gerçekleştirilen workshopta, tek kişilik oyunların ustası olarak bilinen Genco Erkal, tiyatroyu neden tercih ettiğini anlatırken, çeşitli tiyatro topluluklarında izleyicilerle buluştuğu oyunlar hakkında da bilgi verdi.

Erkal, Dostlar Tiyatrosu’nun, şair Ahmed Arif’in ölümünün 30’uncu yılı anısına hazırladığı ‘Şahdamarım’ isimli müzikli gösterisinin üzerinde durarak, geniş kitlelere ulaşmış oyunlarının kimi zaman uzun yıllar süren olgunlaşma süreçlerini ve sahne aşamalarını anlattı. Usta oyuncu, Şehir Tiyatrosu oyuncularının sorularını da yanıtladı.