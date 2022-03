ÜNLÜ OZAN AŞIK VEYSEL MERSİN'DE ANILDI

'Aşık Veysel Anma Haftası’nda düzenlenen anma gecesine usta ozanın sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki etkinlikte, belgesel gösteriminin ardından Halk Müziği Korosu, Aşık Veysel’in torunu Filiz Şatıroğlu Arıkan ve Görkem Gürlevik usta ozanın türkülerine ses verdi. Aşık Veysel’in yanı sıra Aşık Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş ve Ozan Emekçi gibi usta isimlerin türküleri de salonda yankı buldu.

“Bu etkinliğin paydaşı olmamız bizler için onur ve gurur verici”

Büyükşehir Belediyesi Kültür Tesisleri Şube Müdürü Ozan Soydan, etkinliğin paydaşı olmaktan onur duyduklarını belirterek, “Bu anlamlı günde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Sivrialan Mersin Oluşumu’na destek vermek istedik. Kültür şehri Mersin’de değerli ozanlarımıza Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman kapımızı açtık. Bu etkinliğin bir paydaşı olmamız da bizler için onur ve gurur verici" dedi.

“2009’dan bu yana her sene Aşık Veysel anmalarını yapıyoruz”

Sivrialan Mersin Oluşumu Başkanı Turgay Altıner, oluşumun 2009 yılında kurulduğunu belirterek, “O yıldan bu seneye kadar her sene düzenli olarak Aşık Veysel anmalarını yapıyoruz. Sadece pandemi döneminde bir-iki sene mecburen yapamadık. Pandeminin hafiflemesiyle bu sene Aşık Veysel anmasını Mersin Büyükşehir Belediyesi ile beraber tekrar yapıyoruz” diye konuştu.

“Dedemin ve onun nezdinde tüm ozanlarımızın ruhları şad olsun”

Aşık Veysel’in oğlu Bahri Şatıroğlu’nun kızı Filiz Şatıroğlu Arıkan ise her yıl düzenledikleri anmada dedesini yad ettiklerini söyledi. Vakitlerini ayırıp bu yılki anma etkinliğine gelen dinleyicilere teşekkürlerini sunan Arıkan, şunları söyledi:

“Dedem şiirlerinde birçok felsefi görüşe, aşka, sevgiye, birliğe, barışa yer vermiştir ve bize yol göstermiştir. Biz de dedemin bu yol gösterici dizelerini her yıl onu yad ederken halkımızla paylaşıyoruz. Öğüt alırlar, almazlar o halkımızın takdiridir. Torunu olarak da büyük bir misyon taşıyorum. Yüküm çok ağır. Bu ağırlık duruşuma, davranışıma, yaşam tarzıma yansıyor. Layık olduğumu düşünüyorum, elimden geldiğince dedemi temsil etmeye çalışıyorum."