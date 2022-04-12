ULUSLARARASI KARACAOĞLAN SANAT SEMPOZYUMU DEVAM EDİYOR
Mersin'in Mut ilçesinde, 9 ülkeden 20 ressamın katılımıyla ilk kez düzenlenen Uluslararası Karacaoğlan Sanat Sempozyumu devam ediyor.
Mut Belediyesinin desteğiyle, Mut Uluslararası Sanat, Kültür, Eğitim ve Müzecilik Derneği (USKEM) tarafından organize edilen sempozyuma katılan ressamlar, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Karekşi Tabiat Parkı, Yerköprü Şelalesi ve Alahan Manastırı'nı gezdi.
Katılımcılar, Karekşi Tabiat Parkı, Yerköprü Şelalesi ve Alahan Manastırı'nda düzenlenen canlı performans etkinliğinde resim çizdi.
Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, çalışmalarını sürdüren ressamlarla bir araya geldi. Başkan Şeker, “Bu kadar sanatçının karşısında olmak çok anlamlı. Kıymetli hocalarımız yüreğimizden geçenleri ifade ediyorlar. Sanatçılar toplumumuzun aydınlarıdır. Sizleri ilçemizde misafir etmekten, sanatçılara ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz. Mut’ta bu kadar değerin bir araya geldiği organizasyona emek veren, bu ateşi yakan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyor tebrik ediyorum” dedi.
Çeşitli etkinliklerin gerçekleşeceği organizasyon, 16 Nisan'da sona erecek.
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