TURAN ETHNO FOLK BAND, MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ'NDE SAHNE ALACAK

Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kazakistanlı grup Turan Ethno Folk Band, Mersin Uluslararası Müzik Festivali çerçevesinde 28 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu’nda sanat severlerle buluşacak. Ücretsiz konserde Serik Nurmoldaev, Baurjan Bekmuhanbetov, Maksat Medeubek, Erjiğit Aliev ve Jantu Dadabaev'den oluşan grup, Türk dünyası müziğinin seçkin örneklerini seslendirilecek.