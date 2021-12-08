TOROSLAR'DA KAYA KUZUCU RÜZGARI ESECEK

Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığı, 9 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek olan, Sanatçı Kaya Kuzucu'nun “Yesevi Ocağı'ndan Ülkü Ocakları’na” adlı konferans ve konser etkinliğine tüm Mersinlileri davet etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Murat Sezer, "Ülkü Ocakları Hoca Ahmet Yesevi'nin ocağının bugünkü ateşinin yandığı yerdir. Hoca Ahmet Yesevi'nin alperenleri, gazi dervişleri Ülkü Ocaklarında yaşamaktadır; yaşamaya da Allah'ın izniyle devam edecektir’’ diye konuştu.

Başkan Sezer, "Ülkü Ocakları, at sırtında milletin istikbaline koşan Mete'den, Türk milletinin istiklalini kurtaran Mustafa Kemal'e, oradan ikinci bir Ergenekon'a daha sığınmak zorunda kalmayalım diye, Rus işgaline, Rus emperyalizmine direnen Alparslan Türkeş'e ve nihayetinde Amerika'nın çocuklarına haddini bildiren Devlet Bahçeli'ye kadar şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır" ifadelerini kullandı. Başkan Sezer sözlerini şöyle noktaladı; "9 Aralık Cumartesi günü saat 17:30'da Toroslar Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek Ülkü Ocakları Genel Merkez Sanatçımız Kaya Kuzucu'nun katılacağı 'Yesevi Ocağı'ndan Ülkü Ocakları’na' konferans ve konser programımıza tüm ülküdaşlarımız ve hemşerilerimiz davetlidir."