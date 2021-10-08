TARSUS ŞEHİR TİYATROSU ’ÇEHOV VODVİL’İ SAHNELEYECEK

Tarsus Şehir Tiyatrosu, Rus edebiyatının dünyaya armağan ettiği öykücü ve oyun yazarı Anton Pavloviç Çehov’un yazdığı komedi türündeki ’Çehov Vodvil’ adlı oyunu ile İstanbul 3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde seyirciyle buluşuyor.

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, dünyadan ve Türkiye’den seçkin tiyatro gruplarının sahne aldığı 3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’ne katılıyor. Festivalde bu yıl Gürcistan, Özbekistan, Ukrayna, Rusya ve İspanya’dan tiyatro gruplarının yanı sıra İstanbul Devlet Tiyatrosu, İstanbul Şehir Tiyatroları, Eskişehir, Urla, Bodrum, Sarıyer belediyeleri tiyatroları sahne alacak. Duayen sanatçı Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu da festivalin davetlileri arasında.

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu da festivalde sahne alacak. 10 Ekim Pazar günü saat 18:00’de Maltepe Belediyesi Kardelen 2 sahnesinde seyirci ile buluşacak olan oyunun reji ve dramaturji çalışmalarını Nihat Çapar yapıyor. Murat Çapar, Özmen Güvençli, Derya Güneri, Hacer Öner, Ertan Rüstem ve Ozan Karabulut da rol alıyor. Anton Pavloviç Çehov’un iki oyunundan derlenen ‘Çehov Vodvil’ oyunuyla izleyicinin karşısına çıkacak olan Tarsus Şehir Tiyatrosu oyuncuları, İstanbul seyircisiyle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söylediler.

Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun kurulduğu günden bugüne büyük başarılara imza attığını söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ”Göreve geldiğimiz günlerde Tarsus için büyük bir eksiklik olan kültür sanat faaliyetlerinin yapılması ve güçlenmesi adına yaptığımız ilk çalışmalardan olan Tarsus Şehir Tiyatrosu, kısa sürede çok büyük başarılara imza atarak uluslararası alanda 4 ödüle layık görüldü. Şu anda da bizi ve şehrimizi temsilen İstanbul 3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde seyirciyle buluşacak olan ekibi kutluyor, sanata yönelik çalışmaların her zaman için destekçisi olacağımı da bildiriyorum” dedi.

Tarsus Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Çapar ise “Biz burada başarılı oyunlar yazmanın ve sahnelemenin yanı sıra uluslararası tiyatro festivallerine de katılım sağlayarak Tarsus adının uluslararası sahnelerde anılmasına vesile oluyoruz. Bu kapsamda katılacağımız İstanbul 3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde, farklı ülkelerden gelen tiyatro ekipleriyle tanışmanın ve yabancı seyirciyle buluşmanın heyecanı içerisindeyiz" diye konuştu.