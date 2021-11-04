TARSUS KAYMAKAMI OTCU: "GÜNÜMÜZDE MÜZE ANLAYIŞI TAMAMEN DEĞİŞTİ"

Mersin’in Tarsus ilçesinde Kaymakamlık ve Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Tarsus Müzesi Söyleşileri” yapıldı.

Yeni Tarsus Müzesi’nde düzenlenen söyleşiye Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, Müze Müdürü Doğukan Bekir Alper ile davetliler katıldı.

Söyleşinin açış konuşmasını yapan TSO Başkanı Ruhi Koçak, “Öncelikle yeni müzemizde tarih ve kültür dolu böylesine güzel bir etkinlikte bir arada olmaktan son derece mutluyum.10 bin yılı aşkın geçmişiyle kadim kentimiz yürüttüğümüz çalışmalarla beraber, tüm değerleriyle marka yüzünü göstermeye artık hazır. Hep birlikte ortak sinerji içinde değerlerimizi daha çok gün yüzüne çıkarmamız gerekiyor. Bir kent sadece ticaretle ekonomi ile değil tarih, kültür ve sosyal alanda da gelişmeli. Tarsus bunu fazlasıyla hak ediyor” dedi.

Müze Müdürü Doğukan Bekir Alper ise Tarsus Müzesi’nin eski Adliye Sarayı’ndan bugünkü konumuna nasıl getirildiğine dair geçen aşamaları bir sunumla anlatarak, antik Tarsus’un coğrafi ve tarihsel konumu, Tarsus’un kronolojisi hakkında bilgi verdi.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'da, günümüzde müze anlayışının tamamen değiştiğini belirterek, eskiden sessiz, sakin bir yerde tarihi eserlerin sergilendiği müze anlayışının yerini sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmaları yapıldığı hareketli mekanlar haline getirildiğini söyledi. Kaymakam Otcu, “Bizler yurtdışına gittiğimizde hep müzeleri gezeriz, bilgi sahibi oluruz ama kendi ülkemizde, kendi şehrimizdeki müzeleri nedense ziyaret etmeyiz. Oysa öncelikli olarak kendi müzelerimizi ziyaret edip, kendi kültürlerimizi öğrenmeliyiz. İşte bu anlamda tarihi bir bina olan yeni Tarsus Müzesinde ilk söyleşi bu vesileyle yapılıyor. Herkesin Tarsus Müzesini ziyaret edip, içinde eserleri görmelerini istiyoruz” dedi.

Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan ise yaptığı sunumda “Tarsus Hinterlandı Buluntuları Işığında Antik Tarsus” hakkında bilgiler verdi.

Tarsus’un çok önemli bir kent olduğunu ve tarihte bir çok devlete başkentlik yaptığını belirten Kaplan, Tarsus’un tarihi yerleriyle ilgili görsel bir sunum yaparak detaylı bilgi verdi.