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SİLİFKE'NİN EFES'İ KIŞINDA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR

Mersin’in Silifke ilçesinin Efes’i, Doğu Akdeniz’in en büyük açık hava müzesi, bölgenin önemli turizm merkezlerinden Uzuncaburç Antik Kenti, "beyaz örtü"yle kaplanan binlerce yıllık sütunları, tapınakları, kiliseleri ve anıt mezarlarıyla kış mevsiminde de ziyaretçilerini bekliyor.

KÜLTÜR SANAT 07.02.2022, 09:51 07.02.2022, 11:53
SİLİFKE'NİN EFES'İ KIŞINDA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR

Mersin’in Silifke ilçesinin Efes’i, Doğu Akdeniz’in en büyük açık hava müzesi, bölgenin önemli turizm merkezlerinden Uzuncaburç Antik Kenti, "beyaz örtü"yle kaplanan binlerce yıllık sütunları, tapınakları, kiliseleri ve anıt mezarlarıyla kış mevsiminde de ziyaretçilerini bekliyor.

Sahip olduğu tarihi dokusuyla diğer bölgelere göre daha ılıman geçen kış aylarında bile turistleri ağırlayan Uzuncaburç Mahallesi içerisindeki antik kent görenleri kendine hayran bırakıyor. Bölgenin en önemli tapınağı niteliği taşıyan ve kurulduğu dönemlerde Silifke ile Erdemli ilçeleri arasındaki çok sayıda yerleşim yerinin merkezi olarak bilinen Uzuncaburç, kendine has özellikleriyle dikkati çekiyor.

Uzuncaburç’u ziyaret eden yerli, yabancı konuklar, Sütunlu Ana Cadde, Tören Kapısı, Çeşme Binası, Zeus Tapınağı, Üzüm Hevenkli Sanduka, Şans Tapınağı, Kuzey Kent Kapısı, Yüksek Burç -Uzun Burç, Tiyatro, Helenistik Anıt Mezar, Antik Ana Mezarlık ve Kiliseleri görme imkanı buluyor.

Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük, Uzuncaburç’un Doğu Akdeniz’in en büyük açık hava müzesi olduğunu, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Uzuncaburç’un ‘Diocaisereia’ Taşlık Kilikya bölgesinde bulunduğunu ifade eden Küçük, “En eski bilinen tarihi Luvi, Hitit, Babil, Lasurlulardan kalmadır. Dünyanın turizm merkezlerinden olan Uzuncaburç Ura Olba Antik Kentidir. Göksu Irmağı ve Lamas Çayı arasında kurulmuştur. Kilikya bölgesinin en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Diokaisereia şuanda bulunduğumuz Uzuncaburç, daha çok dinsel tapınma merkezi olarak tapınaklardan oluşmuş. Hristiyanlığın yayılmasıyla bu tapınaklar kiliseye çevrilerek bölgede yaşayan Hristiyanlar tarafından ibadethane olarak kullanılmıştır. 16. Yüzyılda burası Osmanlı topraklarına katılmıştır” dedi.

Sütunlu Ana Cadde, Tören Kapısı, Çeşme Binası, Zeus Tapınağı, Şans Tapınağı, Jüpiter tapınağı, Kuzey Kent Kapısı, Yüksek Burç -Uzun Burç, Tiyatro, Helenistik Anıt Mezar, Kiliseler gibi birçok eserin günümüze kadar geldiğini vurgulayan Küçük, “Uzuncaburç’un her yerini tarihi kent Olba ile beraber gezdiğiniz her adımda tarihin antik izlerini bulacaksınız. Mezarlıklarda ise daha çok boğa ve üzüm figürleri kullanılmıştır. Boğa gücü üzüm de en önemli yiyeceği temsil eder” dedi.

Uzuncaburç’un küçük bir Efes olduğunu vurgulayan Küçük, “Çevresini gezdiğimizde ise Efes’ten daha büyük bir yerleşim merkezi olduğunu görürüz. Silifke’ye gelen herkesi bu güzel Antik kent olan Uzuncaburç’u gezip görmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Uzuncaburç’un her mevsim güzel olduğuna dikkati çeken Küçük, kaşın da kar altında ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu ve ziyaretçilerini beklediğini söyledi.

Uzuncaburç’u görmeye gelen ziyaretçiler ise bölgenin kışın ayrı bir güzellik taşıdığını karla beraber tarihi alanların güzelliğine güzellik kattığını belirttiler.

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