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ŞEHİT KÜBRA DOĞANAY KIZ AİHL ÖĞRENCİSİ HATİCE MERSİN ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
Mersin Müftülüğünce düzenlenen Mevlidi Nebi Haftası Liseler Arası Şiir Yarışması'nda Hatice Kübra Mersin 3.sü oldu.
KÜLTÜR SANAT 28.11.2021, 11:26 28.11.2021, 11:32
Mersin Müftülüğünce düzenlenen Mevlidi Nebi Haftası Liseler Arası Şiir Yarışması'nda Hatice Kübra Çedene Mersin 3.sü oldu.
Mersin Müftülüğünce düzenlenen Mevlidi Nebi Haftası Liseler Arası Şiir Yarışması'nda 3. olan Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu Proje İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hatice Kübra Çedene'ye ödülünü Mersin Diyanet İşleri Uzmanı Ramazan Dağlı takdim etti.
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