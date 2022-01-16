SEÇER, SOSYAL YAŞAM MERKEZİNİ İNCELEDİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yakın zamanda hizmete açılacak olan merkez Toroslar ilçesindeki Sosyal Yaşam Merkezi Halkkent Yerleşkesinde incelemelerde bulunarak, bu tür yapıların sayısını artırmak istediklerini söyledi.

İncelemelerinin ardından merkezle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, “Mimarisi de farklı, bizim Osmanlı kültüründe de olan avlu mimarinin içerisinde yer alan bir çalışma olmuş. Burası zemin artı 3 kat. 7 ayrı fonksiyon içerecek hayata geçtiği zaman. Bodrum katında kreşimiz olacak, 45 çocuğumuz burada okul öncesi eğitimi alacaklar. Bunun yanında zemin katta taziye evi var. Hem kadınlara hem erkeklere ayrı olmak üzere 2 ayrı taziye evi salonumuz var. Yine emeklilerimiz için emekli evimiz var. Birinci katında meslek edindirme kursları vereceğimiz atölyelerimiz var. Özellikle şu anda toplumda ihtiyaç duyulan ama bulunamayan meslek dallarında eğitim vermek üzere burada arkadaşlarımız çalışma yapacaklar. Yine bu bölgede eğitim açısından önemli olarak gördüğümüz eğitim merkezi, yani dershanelerimiz olacak. Farklı zamanlarda, hem LGS hem üniversiteye hazırlık için toplamda 900 öğrencimiz buradan yararlanabilecek. Bu derece kompleks bir yer” dedi.

“Uygun olan yerlerde çalışmalarımız devam edecek”

Bu tür yapıların sayısını artırmak istediklerini anlatan Seçer, başladıkları projeleri kısa sürede bitirdiklerini ifade etti. Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezleri sadece Halkent Yerleşkesi değil, merkez Sebze Meyve Hali civarında bir yerleşke yapma çalışmaları devam ediyor. Toroslar’da, Akdeniz ilçemizde, Tarsus’ta muhtelif yerlerde, uygun olan yerlerde çalışmalarımız devam edecek. Burayı çok kısa sürede yaptık. Mersin Büyükşehir başladığı işleri çok kısa sürede yapıyor. Burayı biz geçen yıl şubat ayında başlamıştık. Daha yılını doldurmadı. 10 ayda bu duruma geldi. Son derece de güzel, mimarisiyle, yapısıyla, genişliğiyle, kapsamıyla çok detaylı güzel bir çalışma olmuş" diye konuştu.

Başkan Seçer, Güneykent Pazar Yerinde esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti

Daha sonra Güneykent Pazar Yerini gezen, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, yoğun ilgiyle karşılandı. Başkan Seçer, pazarcı esnafına ‘hayırlı işler’ dilerken, vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi. Ailesinin satış yapmak için geldiği pazar yerinde minik Keremcan ile Başkan Seçer arasında hoş bir diyalog gerçekleşti. Seçer, Keremcan ile sohbetinin ardından ondan portakal satın aldı.