RUHİ SU YENİŞEHİR'DE HALK KONSERİYLE ANILACAK

Mersin Yenişehir Belediyesi, opera sanatçısı olarak yetişen ancak özellikle türkü yorumlarıyla bir döneme damga vuran ve türkü derlemeleriyle halk kültürüne büyük katkılar sunan Ruhi Su’yu halk konseriyle anacak. Nefesimiz Ruhi Su Dostlar Korosu Anma Konseri'nde Yenişehir Belediyesi bünyesinde koro çalışmalarına katılan kadın kursiyerler, Ruhi Su’nun derleyerek repertuarımıza kazandırdığı ezgileri seslendirecek.

Mersin Yenişehir Belediyesinin, Ruhi Su’yu ve onunla özdeşleşmiş olan Dostlar Korosu'nu anmak amacıyla düzenleyeceği halk konseri 15 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak.

Konserde, Ruhi Su Dostlar Korosu'nun eski üyelerinden Semih Kılıç şan-bağlama ile sahne alacak. Konserde ayrıca Süleyman Karakuş (şan-kopuz), Veli Polat (cura-kaval), Güler Nas (koroist), Sultan Yıldız(koroist), Bilgen Pir(koroist), Leyla Korkmaz(koroist), Tuğçe Küskü(koroist) sahne alacak.

Semih Kılıç, Süleyman Karakuş, Selahattin Kaptan ve Veli Polat’ın proje yürütücüsü olduğu Nefesimiz Ruhi Su Dostlar Korosu Anma Konseri'ni tüm vatandaşlar ücretsiz dinleyebilecek.