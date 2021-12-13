RUHİ SU YENİŞEHİR'DE HALK KONSERİYLE ANILACAK
Mersin Yenişehir Belediyesi, opera sanatçısı olarak yetişen ancak özellikle türkü yorumlarıyla bir döneme damga vuran ve türkü derlemeleriyle halk kültürüne büyük katkılar sunan Ruhi Su’yu halk konseriyle anacak.
Mersin Yenişehir Belediyesi, opera sanatçısı olarak yetişen ancak özellikle türkü yorumlarıyla bir döneme damga vuran ve türkü derlemeleriyle halk kültürüne büyük katkılar sunan Ruhi Su’yu halk konseriyle anacak. Nefesimiz Ruhi Su Dostlar Korosu Anma Konseri'nde Yenişehir Belediyesi bünyesinde koro çalışmalarına katılan kadın kursiyerler, Ruhi Su’nun derleyerek repertuarımıza kazandırdığı ezgileri seslendirecek.
Mersin Yenişehir Belediyesinin, Ruhi Su’yu ve onunla özdeşleşmiş olan Dostlar Korosu'nu anmak amacıyla düzenleyeceği halk konseri 15 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak.
Konserde, Ruhi Su Dostlar Korosu'nun eski üyelerinden Semih Kılıç şan-bağlama ile sahne alacak. Konserde ayrıca Süleyman Karakuş (şan-kopuz), Veli Polat (cura-kaval), Güler Nas (koroist), Sultan Yıldız(koroist), Bilgen Pir(koroist), Leyla Korkmaz(koroist), Tuğçe Küskü(koroist) sahne alacak.
Semih Kılıç, Süleyman Karakuş, Selahattin Kaptan ve Veli Polat’ın proje yürütücüsü olduğu Nefesimiz Ruhi Su Dostlar Korosu Anma Konseri'ni tüm vatandaşlar ücretsiz dinleyebilecek.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|15
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Beşiktaş
|16
|24
|8. Galatasaray
|15
|23
|9. Adana Demirspor
|16
|23
|10. Karagümrük
|16
|22
|11. Antalyaspor
|16
|21
|12. Sivasspor
|15
|19
|13. Giresunspor
|16
|19
|14. Kayserispor
|16
|19
|15. Altay
|16
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|15
|30
|2. Ankaragücü
|16
|30
|3. Erzurumspor
|14
|28
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. Samsunspor
|15
|25
|7. İstanbulspor
|15
|23
|8. Kocaelispor
|15
|23
|9. Gençlerbirliği
|15
|23
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Bursaspor
|15
|18
|15. Manisa FK
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|15
|17
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|16
|28
|5. M. United
|16
|27
|6. Arsenal
|16
|26
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Leicester City
|16
|22
|9. Wolverhampton
|16
|21
|10. Brentford
|16
|20
|11. Brighton
|15
|20
|12. Crystal Palace
|16
|19
|13. Aston Villa
|16
|19
|14. Everton
|16
|18
|15. Leeds United
|16
|16
|16. Southampton
|16
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Atletico Madrid
|16
|29
|5. Real Sociedad
|17
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|16
|24
|9. Espanyol
|17
|23
|10. Osasuna
|17
|22
|11. Athletic Bilbao
|17
|21
|12. Mallorca
|17
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Celta de Vigo
|17
|17
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Getafe
|17
|12
|19. Cádiz
|16
|12
|20. Levante
|17
|8