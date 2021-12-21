Son Dakika

'PANDEMİDE NELER ÇEKTİK' FOTOĞRAF YARIŞMASININ ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Mersin’e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) öncülüğünde düzenlediği “Pandemide Neler Çektik” Fotoğraf Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

KÜLTÜR SANAT 21.12.2021, 11:47 21.12.2021, 12:47
'PANDEMİDE NELER ÇEKTİK' FOTOĞRAF YARIŞMASININ ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Mersin’e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) öncülüğünde düzenlediği “Pandemide Neler Çektik” Fotoğraf Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Ödül törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, pandemi temasının çok önemli ve dramatik olduğunu ifade ederek, “Umut ediyorum yakın bir tarihte tüm dünya bundan kurtulur” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından MEDEKA öncülüğünde düzenlenen “Pandemide Neler Çektik” Fotoğraf Yarışmasının ödül töreni ve sergisine katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen ödül töreni ve sergiye, Seçer’in yanı sıra MEDEKA üyeleri, jüri komitesi, fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

MEDEKA Fotoğraf Kurulu tarafından düzenlenen “Pandemide Neler Çektik” Ödüllü Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren 7 fotoğrafla birlikte toplam 37 eser sergilendi. Yarışmanın birincisi Mehmet Sacit Yılmaz, ikincisi Hilal Emnacar, üçüncüsü de İsmail Güngör Gedik oldu. Nihat Altuntaş, İbrahim Duman ve Ali Osman Abalı mansiyon ödülüne layık görülürken, Sevgi ve İyileşme Yılı Jüri Özel Ödülünü ise İlknur Yanıkara aldı. Yarışmanın birincisi Mehmet Sacit Yılmaz’a ödülünü Başkan Seçer verdi.

“Kimseye ihtiyacı olmadan yaşayan insanlar bile muhtaç duruma geldi”

Başkan Seçer, törende yaptığı konuşmada, pandemi sürecinin hala devam ettiğini, verdiği tahribatın çok büyük olduğunu belirterek, bu durumun sosyal hizmetlerin önemini ortaya koyduğunu söyledi. Mersin’in gelir dağılımındaki adaletsizlikte en tepede yer aldığını ifade eden Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak bütçede kaynak ayırdıkları projelerin öncelikli olarak sosyal olduğunu vurguladı. Seçer, “Çorba dağıtımı konusunda bizimle alay edenler, bir tas çorbanın o hastalıkta, o yoklukta ne kadar değerli olduğunu gördü. Bu süreçte kimseye ihtiyacı olmadan yaşayan insanlar bile muhtaç duruma geldi. Büyüklerimiz evlerinden çıkamadılar. Her şey ekonomik değil, insanların psikolojisi bozuldu. İnsanlar yakınını kaybetti, kayıplar verdi” dedi.

“Umut ediyorum yakın bir tarihte tüm dünya bundan kurtulur”

Fotoğraf sanatının çok önemli olduğunu kaydeden Seçer, pandemi temasının çok önemli ve dramatik olduğunu dile getirerek, “Bu kadar insana ızdırap çektiren, acı çektiren, öğretici olan, belki de geleceğe dair bir el feneri görevi gören bir süreç dünya tarihinde çok azdır. Bu kadar uzun bir süreçte, dünyanın başına savaşlar dışında musallat olan, bu kadar büyük ekonomik kayıpların, can kayıplarının, farklı alanlarda tahribatların olduğu başka bir süreç yaşanmamıştır. Umut ediyorum yakın bir tarihte tüm dünya bundan kurtulur” diye konuştu.

“Kentin değerine değer katacak her türlü toplumsal, sanatsal çalışmayı yapıyoruz”

Mersin’in değerli bir kent olduğunu ve daha iyi yerlerde bulunması gerektiğini belirten Seçer, bu amaçla 2 yıldır uyguladıkları eylem planı çerçevesinde MEDEKA’yı hayata geçirdiklerini söyledi. Seçer, MEDEKA çatısı altında 15 kurul oluşturulduğunu belirterek, “Adından anlaşıldığı gibi kentin değerine değer katacak ya da o potansiyeli açığa çıkaracak her türlü toplumsal, sanatsal çalışmaları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye girenleri ve tüm katılımcıları kutlayan Başkan Seçer, “Bu tip çalışmaları daha da artıracağız, artırmalıyız. Pandemiden umut ediyorum dünya en az tahribatla çıkar. Şu ana kadar olduğuyla yetinir artık Covid. O trilyon dolarlar harcanıp, silahların yapamadığını, şu görünmeyen mikroskobik virüs yaptı. Bir an önce başımızdan defolur gider. İki; Mersinimiz, ülkemiz yarınlarda hem pandemi süreci hem ekonomik krizin neden olduğu tahribatları bir an önce tedavi eder, açtığı yaralara merhem sürer ve bir an önce daha iyi noktalara geliriz. Üçüncüsü de tüm dünyada sanat, kültür, müzik, bunlar hakim olsun. Bunların olduğu ortamlarda insanlar bir araya geliyor. Bakın farklı dünya görüşünden olan insanlar olabilir ama hepimiz insanız. Milliyetimiz, dilimiz, dinimiz, ırkımız, o ayrı bir şey. Biz, insanız. Tüm dünyada dileğim; barış, huzur, kardeşlik egemen olsun” şeklinde konuştu.

“Bu da aslında sanatın birleştirici gücünün en iyi örneklerinden bir tanesi”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger de MEDEKA olarak kültürel ve sanatsal çalışmaların temelini daha da güçlendirerek şehre katkı sağlamayı, Mersin’in ulusal ve uluslararası platformda adından övgüyle söz ettirmeyi amaçladıklarını ifade etti. MEDEKA olarak adım adım projeleri hayata geçirmeye başladıklarını kaydeden Özdülger, Türkiye’de ve dünyada olumsuz etkileri olan pandemiyi fotoğraf sanatçılarının nasıl gördüğünü göstermek amacıyla söz konusu yarışmayı düzenlediklerini söyledi. Özdülger, “Bu çekilen fotoğrafları da bir nevi bir arşiv niteliği oluştursun, belgeleyelim istedik ve bu şekilde yola çıktık. Çok gururluyuz. Şehrimizdeki tüm ilçelerden büyük katkılar oldu. Büyük çalışmalarını bizimle paylaştılar. Bu da aslında sanatın birleştirici gücünün en iyi örneklerinden bir tanesi diye düşünüyorum” dedi.

“Bütün sanat alanları iyileştirir”

MEDEKA Kurulu Üyesi ve Jüri Komitesi Başkanı Hulki Muradi ise böyle bir etkinliğin içinde olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, şunları söyledi:

“Ne mutluluk verici ki 330 katılımcı, yaklaşık bin 200 fotoğrafla tüm ilçelerimiz temsil edildi. Çamlıyayla’ya gitti birincilik ama Bozyazı’dan da fotoğraf var. Oraya da ödül var. Bu gerçekten bizi çok mutlu etti. Bunları başardık. Tek başımıza yapamazdık. Önemli bir altyapı vardı: Teksin. Çok değerli bir bilgi işlem ekibi vardı. Onların desteğini aldık. Fotoğraf sanatı birleştirir, dostluk köprüleri kurar, bütün sanat alanları ise iyileştirir. Sanatın açtığı kapılardan geçerken şiddet kapılarını kapatırsınız ve bu sizi mutluluğa doğru taşır. Mersin bir sanat kenti.”

Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından dereceye girenlere plaket ve ödülleri takdim edildi. Toplu hatıra fotoğrafının ardından ise Fotoğraf Sergisi gezildi. Etkinlikte ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi Oda Müziği tarafından dinleti de gerçekleştirildi.

banner290
Yorumlar (0)
14
açık
Namaz Vakti 21 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Valencia 18 28
8. Barcelona 17 27
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 17 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8
sanalbasin.com üyesidir