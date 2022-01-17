ÖĞRENCİLERDEN YAZAR AKAL'A YOĞUN İLGİ

Mersin Mezitli İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Erol Olçok İmam Hatip Ortaokulu'nun kurucu ortak olduğu Kahramanım Çocuk 2.0 eTwinning Projesi öğrencileri "Süper Gazeteciler" kitabının yazarı Aytül Akal ile buluştu.

Mezitli İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Erol Olçok İmam Hatip Ortaokulunun kurucu ortak olduğu Kahramanım Çocuk 2.0 eTwinning Projesi öğrencileri çocuk edebiyatının kıymetli yazarı Aytül Akal ile çevrim içi söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiyi Mezitli İmam Hatip Ortaokulundan Türkçe öğretmeni Bengül Biroğlu Şahbaz yönetti.

Söyleşiye proje ortağı okullardan öğrenci ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Aytül Akal’a yazarlık ve kitaplar üzerine pek çok soru soruldu. Soruları içtenlikle yanıtlayan yazar, öğrencilere de hayatları boyunca “okumak”tan hiç vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi.

Mezitli İmam Hatip Ortaokulundan Türkçe öğretmeni Bengül Biroğlu Şahbaz Kahramanım Çocuk 2.0 eTwinning Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada su ifadelere yer verdi; “Eleştirel okuma yöntemi üzerine kurulmuş bir kitap okuma projesidir. Proje, Mersin’in farklı ilçelerinden dokuz, Şanlıurfa’dan bir ve Azerbaycan ‘dan da bir okulun dâhil olduğu uluslararası bir projedir. Projede ortaokul öğrencileri her ay bir çocuk kitabını okuyup çevrim içi ortamda akranları ile kitabı değerlendirmekte ve kitapla ilgili teknoloji temelli etkinlikler gerçekleştirmektedir. Projede Türkçe öğretmenlerinin yanı sıra İngilizce, matematik ve fen bilimleri branşından öğretmenler de yer almaktadır" dedi.