ÖĞRENCİLER YAZARLARLA BULUŞUYOR

Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Okuyorum O Halde Ben de Varım” projesi kapsamında Mayıs Ayı Etkinliği olan yazar buluşmalarının ilk konuğu Ferrin İlbay Yalnız ortaokul öğrencileriyle buluştu.

Amfi Tiyatro’da gerçekleşen etkinliğe Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç da katıldı.

Kılıç, yaptığı konuşmada Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kitap okuma etkinliklerine verdikleri önemden ve okuma sevgisi kazandıracak birçok projenin devam edeceğinden bahsetti.

Yazar Ferrin İlbay Yalnız öğrenciler ile "Işık Muhafızı" kitabı üzerine eğlenceli sohbetler ederek onların kitap hakkındaki sorularını yanıtladı. Keyifli geçen söyleşinin ardından yazar Ferrin İlbay Yalnız öğrencilerin kitaplarını imzaladı.